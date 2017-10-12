iMazing, iPhone'larınıza veri transferi yapmak için kullanabileceğiniz alternatif bir dosya yönetim programıdır. iTunes ve iCloud'a olan bağımlılığı aza indiren program ile işlerinizi kısa sürede halledebiliyorsunuz.

Verilerinizi güven içerisinde aktarmanıza olanak sağlayan iMazing, kolay arayüzü ve kullanışlı menüleriyle dikkat çekiyor. Dosyalarınızı yönetebileceğiniz ve aynı zamanda da kolayca telefonunuza veri aktarabileceğiniz bir program, aynı zamanda kısa sürede işlerinizi halletmenizi sağlıyor. Basit arayüzü ve işlevsel özellikleriyle de her iPhone kullanıcısının denemesi gereken iMazing, güvenliği de üst düzeyde tutuyor. Mesajlarınıza kadar pek çok verinizi yedekleme imkanı sunan iMazing, mutlaka denemeniz gereken bir yardımcı programdır. Akıllı yedekleme sistemine sahip olan uygulama ile verilerinizi güven içerisinde saklayabiliyorsunuz.

iMazing Özellikleri;

Hızlı veri aktarımı

iTunes ve iCloud'dan bağımsız çalışma

Kolay ve kullanışlı arayüz

Dosya yedekleme sistemi

Tamamen ücretsiz

iMazing programını bilgisayarınıza ücretsiz olarak kurabilirsiniz.