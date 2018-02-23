Spark, Mac için ücretsiz en iyi mail programı. Apple editörleri tarafından da en iyi Mac mail uygulaması olarak seçilen istemci, tüm email adresleriyle çalışıyor. Önemli e-postaları hızlıca görmenizi sağlayan Akıllı Gelen Kutusu, sadece önemli mailler için bildirim gönderme, takvim davetiyeleri kartları, hızlı yanıtlar, erteleme ve daha birçok özelliği ücretsiz olarak sunuyor.

MacOS sistemli Apple bilgisayarınızla yüklü gelen Apple Mail uygulamasını kullanışsız buluyor, çeşitli sorunlar yaşıyorsanız Spark’ı denemenizi öneririm. Mac için mail programları arasında en fazla indirilmeye ulaşan mail istemcisi, macOS High Sierra ve geriye dönük macOS sürümlerinde sorunsuzca çalışıyor. Tüm e-posta servislerini de destekliyor. Tek eksiği Türkçe dil desteği sunmaması.

Spark Özellikleri: