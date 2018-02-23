İndir 18.30 MB
Spark 1.5.8 (Mac)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Verimlilik
  4. Spark - Mac İçin Ücretsiz Mail Programı

Spark

1.5.8
Mac
Spark
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Erkan Calp
Erkan Calp -
YORUM YAZ

Mac için en iyi ücretsiz mail programı

Spark, Mac için ücretsiz en iyi mail programı. Apple editörleri tarafından da en iyi Mac mail uygulaması olarak seçilen istemci, tüm email adresleriyle çalışıyor. Önemli e-postaları hızlıca görmenizi sağlayan Akıllı Gelen Kutusu, sadece önemli mailler için bildirim gönderme, takvim davetiyeleri kartları, hızlı yanıtlar, erteleme ve daha birçok özelliği ücretsiz olarak sunuyor.

MacOS sistemli Apple bilgisayarınızla yüklü gelen Apple Mail uygulamasını kullanışsız buluyor, çeşitli sorunlar yaşıyorsanız Spark’ı denemenizi öneririm. Mac için mail programları arasında en fazla indirilmeye ulaşan mail istemcisi, macOS High Sierra ve geriye dönük macOS sürümlerinde sorunsuzca çalışıyor. Tüm e-posta servislerini de destekliyor. Tek eksiği Türkçe dil desteği sunmaması.

Spark Özellikleri:

  • E-postaları kişisel, bildirimler ve haber bültenleri olarak ayırma (Akıllı Gelen Kutusu)
  • Güçlü, doğal dilde arama fonksiyonuyla aranan maili kolayca bulma
  • Sadece önemli maillerde bildirim alma (Akıllı Bildirimler filtresi)
  • Takvim etkinliklerini kart olarak gösterme (Tek tıkla kabul etme)
  • Kaydırma hareketiyle imzalama
  • Tek dokunuşla ifadeli yanıtlama (Hızlı Yanıtlar)
  • Özelleştirme (Kaydırma hareketleri, kart gösterimi, gösterilecek mail sayısı)
  • Maili erteleme (Tüm Apple cihazlar arası çalışır)
  • Bağlı araçlar (Dropbox, Box, iCloud, Drive ve daha fazlası)
DEVAMINI OKU

İLGİLİ SORULAR

YENİ BİR SORU SOR

İLGİLİ LİSTELER VE BLOG YAZILARI

Mac İçin En İyi Mail Programları
LİSTELER Mac İçin En İyi Mail Programları

YORUMLAR