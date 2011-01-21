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Speccy
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Speccy

1.31.732
Speccy İndir Hemen İndir

6.01 MB
61,49 TL Satın Al

61,49 TL
Editör Puanı: 5/5
5

12 Kullanıcı: 4.9/5

4.9
Speccy Ekran Görüntüsü
Speccy CPU Görüntüleme
Speccy Seçenekler

Sistem Bilgisi Öğrenme Programı

Özgür Çınardalı Son güncelleme 2 saat önce

Bilgisayarınızın içinde ne olduğunu merak ediyorsanız, bileşenlere ait bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğiniz ücretsiz bir sistem bilgisi gösterme programı olan Speccy karşınızda. Sisteminize ait işlemci (CPU) marka ve model bilgilerini (Intel veya AMD, Celeron veya Pentium), bilgisayarınızın ne kadar RAM belleğe sahip olduğunu ve sabit disklerinizin ne kadar büyük olduğunu bu araç ile hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

CCleaner sistem temizleyici programının üreticisi Piriform tarafından geliştirilmeye devam edilen bu ücretsiz program sade ve basit bir arayüz üzerinden bilgisayara ait donanım, yazılım bilgilerini ve sıcaklık, çalışma hızı gibi anlık sistem bilgilerini size düzenli bir şekilde raporluyor.

Speccy ile ulaşabileceğiniz bilgiler ise şöyle;

    * İşlemci marka ve modeli, çalışma hızı ve anlık sıcaklık bilgileri
    * Anakart marka ve modeli
    * Sabit disk boyutları ve hızları
    * Bellek miktarı (RAM), çalışma ve zamanlama bilgileri
    * Ekran kartı marka ve modeli, anlık çalışma bilgileri
    * Monitör marka modeli ve grafik bilgileri
    * İşletim sistemi bilgisi
    * Ses kartı bilgisi
    * Optik sürücüler
    * Ağ kartı ve bağlantı bilgileri

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
298 / 136,732
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Piriform Ltd

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