Speccy1.31.732
Sistem Bilgisi Öğrenme Programı
Bilgisayarınızın içinde ne olduğunu merak ediyorsanız, bileşenlere ait bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğiniz ücretsiz bir sistem bilgisi gösterme programı olan Speccy karşınızda. Sisteminize ait işlemci (CPU) marka ve model bilgilerini (Intel veya AMD, Celeron veya Pentium), bilgisayarınızın ne kadar RAM belleğe sahip olduğunu ve sabit disklerinizin ne kadar büyük olduğunu bu araç ile hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
CCleaner sistem temizleyici programının üreticisi Piriform tarafından geliştirilmeye devam edilen bu ücretsiz program sade ve basit bir arayüz üzerinden bilgisayara ait donanım, yazılım bilgilerini ve sıcaklık, çalışma hızı gibi anlık sistem bilgilerini size düzenli bir şekilde raporluyor.
Speccy ile ulaşabileceğiniz bilgiler ise şöyle;
* İşlemci marka ve modeli, çalışma hızı ve anlık sıcaklık bilgileri
* Anakart marka ve modeli
* Sabit disk boyutları ve hızları
* Bellek miktarı (RAM), çalışma ve zamanlama bilgileri
* Ekran kartı marka ve modeli, anlık çalışma bilgileri
* Monitör marka modeli ve grafik bilgileri
* İşletim sistemi bilgisi
* Ses kartı bilgisi
* Optik sürücüler
* Ağ kartı ve bağlantı bilgileri
-
5- Speccy 1.28.709 için Ziyaretçi dedi ki;
daha önce pc wizard kullanıyordum bu ondan çok iyi
-
Speccy 1.25.674 için akif dedi ki;
Arayüz ve kullanım olarak alanında seçebileceğiniz en iyi yazılımdır.Fakat donanım parçalarının üzerindeki sensörleri bulamazsa malesefki hiçbir şekilde sıcaklık değerleri gösterilemiyor.
Not : Bütün yazılımlar için geçerli bir durumdur.
-
5- Speccy 1.25.674 için mustafagunes.2 dedi ki;
Türkçe menü olması yanı sıra kurulumu çok basit. Kasa içerisindeki bileşenlerin özelliklerini belirtmesi yanı sıra monitör dahil sıcaklık değerlerini bile gösteriyor. Ben gayet memnun kaldım tavsiye ederim. Tamindir güzel paylaşımlarının devamını bekliyoruz.
-
4- Speccy 1.24.632 için Ziyaretçi dedi ki;
tşk.ederim yeni indirdim deneyeceğim.olumlu görüşler yazmışlar.
-
Speccy 1.24.632 için Ziyaretçi dedi ki;
İyi bir program. sistem özelliklerini ayrıntılı bir dökümünü yaparken harddisk cpu ve grafik birimine ait sıcaklık değerlerinide gösteriyor.
teşekkürler
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 298 / 136,732
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Piriform Ltd
Sistem Araçları Popülerleri
- Game BoosterOyun Hızlandırma Programı
- Advanced SystemCareSistem Temizleyici ve Hızlandırıcı
- CCleanerSistem Bakım, Temizleme ve Optimizasyonu
- Clean MasterBilgisayar Temizleme ve Hızlandırma Programı
- SlimDriversSürücü (Driver) Güncelleme Programı
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı