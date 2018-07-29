5 Dakikada Emekli Olun, TESLA Telefon Çıkartıyor, ASPHALT 9 Çıktı! - Teknoloji Haberleri #5

Teknoloji haberlerinde bu hafta yine muhteşem haberlerle karşınızdayız. Silahla basılan GSM operatörü şubesi, Asphalt 9: Legends, Tesla Phone, PES 2019 demosu ve çok daha fazlası bu hafta teknoloji haberlerinde sizleri bekliyor!

Geçtiğimiz Mayıs ayında “ilk 10 suçlu” yazıldığında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi katiller ve teröristlerin fotoğrafları arasında gösteren Google algoritması, bu kez de “idiot” yani aptal yazınca karşınıza ABD Başkanı Donald Trump’ı çıkarıyor.



İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan Ernst & Young'ın 2018'e dair sunduğu bir rapora göre, Avrupa'nın en büyük beş pazarında elektrikli otomobil satışlarında düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla oranla elektrikli araçlar yüzde 21 oranında daha az ilgi görüyor.

Avrupa Birliği'ne bağlı olan ve aynı zamanda Avrupa kıtasının en geniş pazar hacmine sahip beş pazarını inceleyen araştırma şirketi, ortaya çarpıcı bir rapor koydu. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de yaşayan vatandaşların geçtiğimiz yıla göre elektrikli araç merakının azaldığı ifade edildi.

Uzun süredir uzaydan internet sağlayabilmek adına uydu fırlatacağı iddia edilen Facebook'un bu iddiası sonunda doğrulandı. Athena adındaki uydu sayesinde yetersiz ve güçsüz bölgelerde de rahatlıkla internet erişimi sağlanabilecek.

İnternet ağı sağlayacak olan Athena uydusu için küçük bir uydu deneme uygulamasına başladıklarını duyuran Facebook'un 2019'un ilk aylarında uyduyu fırlatması bekleniyor. Athena ile Google'ın Loop balonlarına ve SpaceX'in internet uydusuna cevap vermek isteyen sosyal medya devi, hizmet dışı ve yetersiz hizmete sahip bölgeleri hedefliyor.

Konami'nin elinde kalan son oyunlardan birisi olan Pro Evolution Soccer 2019'un demosu çok yakında çıkış yapacak. Konami, oyunun demosunun çıkış tarihini tüm oyunculara duyurdu.

PES 2019'un çıkış tarihinin açıklanmasından sonra serinin hayranları oyunu merakla beklemeye başladı. Konami, oyunun demosunun çıkış tarihini tüm oyunseverleriyle paylaştı. PES 2019'un demosunun çıkış tarihiyle birlikte demoda yer alacak olan takımlar da paylaşıldı.

PES 2019'un demosunda toplamda 12 takım bulunacak. Barcelona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, Sao Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo - Arjantin ve Fransa takımları demoda oynamaya açık olarak sunulacak. Demo içinde offline ve online olarak maç yapılabilecek. PES 2019'un demosu 8 Ağustos'ta PS4, Xbox One ve PC platformları için tüm oyunculara sunulacak..

Sony her ne kadar akıllı telefon konusunda sıkıntılar yaşasa da kamera sensöründe dünyanın önde gelen markalarından olduğunu biliyoruz. Şirketin son tasarımı olan IMX58 sensörünün, sektördeki en yüksek piksel sayısına destek sağlayabileceği ifade ediliyor.

Pek çok akıllı telefon üreticisine kamera sensörü tedarik eden Sony, geliştirdiği yeni sensörle birlikte 48MP (8000 x 6000) çözünürlüğe destek sağlayabilecek. Bu anlamda görüntü kalitesinde sıçrama yaşanacağı dile getiriliyorken aynı zamanda bu sensörde kullanılan 0.8 mikron piksel, piyasadaki en küçük piksel olacak.

8mm boyutunda olan IMX58 sensörü, daha önce denenmiş bazı gruplama tekniklerini barındırıyor. Özellikle odaklama, gece çekimleri ve zoom konusunda üst düzey performans göstermeye olanak sağlayacak olan bu sensörün aynı zamanda kameranın görüntüyü çözme yeteneğinde büyük rol oynayacağını da belirtmek gerekiyor.

Önümüzdeki Eylül ayından itibaren telefon üreticilerine gönderilmeye başlayacağı ifade edilen sensörün 27 dolar olması da gözlerden kaçmadı. Bu anlamda Sony ile işbirliği yapan pek çok marka IMX58 sensörüyle kamera performanslarını bir hayli arttıracak gibi gözüküyor.

Profesyonel e-spor oyuncusu ve COD serisiyle popüler hale gelen Douglas Martin, çok absürt bir sebepten dolayı sevgilisinden ayrılınca sosyal medyada gündem olmayı başardı. Martin "kız arkadaşım oyun performansımı düşürüyor" şeklinde konuştu.

Hiç şüphesiz son yılların en popüler işlerinden biri haline gelen e-spor oyunculuğu, oyuncuların kişisel hayatlarına kadar inmiş durumda. Özellikle Call of Duty'deki performansıyla alkışları toplamayı başaran Meksikalı Douglas Martin, son zamanlardaki kötü oynayışının sebebini sunucu olan sevgilisine attı.

Lila Mor ve Mercan Mavisi olarak adlandırılan bu iki görselde Note 9'a baktığımızda, Note 8 ile üst düzey tasarım farklarına sahip değil. Yine yatay olarak konumlandırılmış kameranın dışında parmak izi bu sefer alt kısma çekilmiş. Ön tarafta ise siyah çerçevelerin küçültüldüğü gözlemleniyor.

Dahili depolama konusunda sınırları aşıp 512GB'a kadar çıkacağı dile getirilen Samsung Note 9'un bu modeli 1250 Euro fiyat etiketiyle sunulacak. 128GB'lık model ise 1050 Euro civarında olacak. Yani fiyatlandırma olarak kullanıcıları mutlu etmeyen Samsung Note 9'un ülkemizde bir hayli pahalı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Uzun ömürlü bataryalar ve en hızlı spor arabalarla yarışabilecek motorlarla birlikte bir anda bütün dünyanın seyrini değiştiren Tesla, araba pazarını baştan aşağı değiştirmiş ve en çok konuşulan şirketler arasına girmişti. Tesla’nın başarısının ardından şirketin kurucusu Elon Musk, farklı alanlara el atmış ve birçok yeniliği dünyayla buluşturmak için kolları sıvamıştı. Bugün itibarıyla çıkan haberlerdeyse Tesla’nın akıllı telefon pazarına giriş yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Şimdilik Tesla Quadra kod adlı modelin çentikli tasarıma sahip olacağı, yan ve alt tarafında oldukça ince bir çerçeve kullanacağı belirtildi. Telefona ait olduğu belirtilen telefon kılıflarından hareketle yapılan çıkarımlarda, akıllı telefonun kullanacağı kamera sisteminin de görüldüğü dile getirildi. Telefon kılıfında yer alan kamera bölmesinden Tesla Quadra’nın çift kamerası olacağı net şekilde görülebildi.

Arkasında oldukça büyük bir Tesla logosu barındırması beklenen akıllı telefonun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmezken, birçok uzman Tesla’nın akıllı telefon üretmesinin ve piyasaya sürmesinin gerçek dışı olmayacağı, özellikle lityum-iyon bataryalar konusunda uzmanlaşan şirketin, bu konuda yeni çığırlar açabileceğini belirttiler.

İlk olarak FCC'nin internet sitesinde görülen ve yepyeni bir çentikli modelin geleceğini müjdeleyen Pocophone F1, Xiaomi'nin en gözde modellerinden olacak. Henüz cihaz hakkında resmi bilgi bulunmamasına rağmen 5,99 inç 2160×1080 piksel çözünürlüğünde bir ekranı olacağı söyleniyor.

Qualcomm'un en güçlü yonga seti olan Snapdragon 845'ten gücünü alacağı dile getirilen Pocophone F1'de tercihe bağlı olarak 6GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama bulunuyor. Ayrıca hızlı şarj destekli 4000 mAh'lık bataryayı barındıran cihazın kamera özellikleri de bir hayli ilgi çekiyor.

Xiaomi Pocophone F1 Fiyatı

Telefonun tasarım ve donanım özellikleri güzel olmasına rağmen en dikkat çekici yanı düşük fiyata sahip olması. Avrupa pazarına 420 euro başlangıç fiyatıyla geleceği söylenen Pocophone F1'in tercihe bağlı 128GB'lık modelinde ise 460 euro'dan alıcı bulabileceği dile getiriliyor. Peki ya sizce Xiaomi, böylesine güçlü bir amiral gemisi için bu kadar düşük fiyat etiketi koymayı tercih edecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!

Evimizin her köşesine giren akıllı ürünlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Kullanıcı güvenliği konusunda Antivirüs firması Bitdefender tarafından yapılan bir araştırmaya göre, akıllı TV'ler aracılığıyla verileriniz toplanıyor, kanal sahipleriyle ve yapımcılarla paylaşılıyor.

Akıllı cihazlar, kullanıcı gizliliği için zamanla daha büyük bir tehdide dönüşüyorken bu kullanıcı gizliliği konusunda akıllı televizyonlar da yer alıyor. Bitdefender'ın sunduğu rapora göre akıllı televizyonlar aracılığıyla izlediğiniz programların, seyrettiğiniz reklamların verileri toplanıyor. Ardından size özel profiller oluşturuluyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan bir çift, tatile giderken evlerini Airbnb üzerinden kiraya verdiler. Tatilden döndüklerinde ise evlerinin seks işçisi kadınlar tarafından kullanıldığını öğrendiler. Mağdur çift, Airbnb'den zararlarının giderilmesini talep ediyor.

Amsterdam'dan tatil için çıkan ve evlerini de kiraya vererek masrafları azaltmak isteyen Hollandalı çift, evlerine tekrar döndüklerinde dağınıklıktan ve kokudan rahatsız oldular. Bunun üzerine eve gelen polisler tarafından verilen bilgiler doğrultusunda, seks işçisi 3 kadının evi fuhuş için kullandığı ortaya çıktı.

Rockstar Games, GTA Online'a 24 Temmuz’da After Hours isimli yeni bir güncelleme getirmişti. Şirket şimdi de oyunuyla ilgili yeni bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor.

Artık GTA Online’ı oynamanızın yanı sıra, oyunla ilgili yayınları izlemeniz için de oldukça iyi nedenleriniz var. Rockstar Games, belirli yayınları izlemeniz karşılığında, Facebook canlı yayınları içerisindeki ödülleri kullanarak sizlere ücretsiz GTA Online parası dağıtacak.

Mobil dünyanın en başarılı yarış oyunu serisi Asphalt’ın yeni oyunu Asphalt 9: Legends, uzun süren geliştirme ve deneme sürecinin ardından Android ve iOS platformlarında oyuncuların karşısına çıktı.

Çin'in parlayan şirketlerinden olan Xiaomi akıllı cihaz yelpazesine yepyeni bir ürün daha ekledi. Geçtiğimiz gün yapılan tanıtımda akıllı klimasını duyuran Xiaomi, böylelikle ev aletlerine girişini de başlatmış oldu. İşte Xiaomi akıllı klima:

Xiaomi'nin alt markası Mijia tarafından kullanıcılara sunulan ve internete bağlanabilmesiyle dikkat çeken klima minimalist görünümlü bir tasarıma sahipken aynı zamanda uygulama kontrolü ve ses komutlarıyla da çalışabiliyor. 0,1 derece hassasiyetle bile algılayabildiği ifade edilen klima, Xiaomi'nin ikinci klima girişimi oldu.

Koreli elektronik devi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yeni geliştirilen kırılmaz panelin Underwriters Laboratories tarafından onaylandığını ve telefonlara yerleştirmeye hazır olduğunu söyledi. Yeni panel otomobil, mobil askeri cihazlar ve portatif oyun konsolları gibi telefon dışı pazarlarda da kullanılacak.

Katlanabilir telefon yapma konusunda çalışmalarını hızla sürdüren Samsung, kırılmaz esnek ekran geliştirdi. Bu anlamda katlanabilir ekran teknolojisine de büyük bir adım atmış olan şirketin geliştirdiği kırılmaz ekran, esnek OLED panelinde geliştirilmiş. OLED ekran üst tarafında bir koruma ve kırılmaz bir alt tabakadan oluşuyor. Ekranın testlerini gerçekleştiren UL şirketi de yaptığı açıklamada ekranın yaklaşık 4 feet yükseklikten 26 kez arka arkaya bırakıldığını ve bunun üzerine sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi. Aynı zamanda ön, arka ve kenarlarında herhangi bir hasara uğramadığı da aktarıldı.

Osmaniye’de bir GSM operatörünün şubesinden internet aboneliği başlatan genç, kendisine verilen internet hizmetinden memnun kalmayınca ortalığı birbirine kattı. Aboneliği başlattığı telefon bayisine giden genç, pompalı tüfekle bayide dehşet saçtı.

Emekli olmak için 7 aydır sıra bekleyen bir vatandaşın oğlu dayanamayıp Twitter üzerinden SGK'yla iletişime geçti. Sosyal medyadaki şikayetlere önem veren SGK da Mehmet Yılmaz isimli vatandaşı 32 saat sonra emekli yaptı.

Emeklilik için gereken yaş ve prim süresi şartlarını dolduran Mehmet Yılmaz, tam yedi aydır emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçiyordu. Fakat bir türlü emekli olamayan Yılmaz'ın oğlu Mesut Yılmaz, Twitter üzerinden SGK'yı etiketlediği bir tweet paylaştı. Bu tweet'i göz ardı etmeyen SGK da gerekli işlemleri yaptı.

Tweet'inde babasının sicil numarasıyla başkasını emekli edildiğini ve bundan dolayı da babasının emekli olamadığını dile getiren Mesut Yılmaz, Ankara'daki Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gerekli yazıyı yazdığını ancak buna rağmen SGK'nın babası Mustafa Yılmaz'ı emekliye ayırmadığını söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, gezegenimizin yaşam kaynağı olan Güneş’in sesini paylaştı. Devasa ateş topunun çıkardığı ses dalgaları Güneş ve Heliosforik Gözlemevi SOHO tarafından kaydedildi.

Dünyamıza yaklaşık 26 bin ışık yılı, diğer bir deyişle 149 milyon kilometre uzaklıkta olan Güneş’in sesini hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları evrenin çarklarından birinin daha nasıl çalıştığı gözler önüne serdi.

Heliosforik Gözlemevi SOHO tarafından kaydedilen ses dalgaları, Stanford Deneysel Fizik Laboratuvarında filtreledikten sonra hızlandırıldı ve en nihayetinde izlenebilir duruma getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı olan Palto Alto’da yaşayan 60 yaşlarındaki çiftin başına eşine az rastlanır bir hırsızlık olayı geldi. Pazar günü, gece yarısından sonra çiftin evine giren maskeli bir hırsız, çifti uyandırarak Wi-Fi şifresini sordu.

Gecenin geç saatlerinde maskeli biri tarafından uyandırılan aile, olayın şaşkınlığını birkaç saniye içerisinde atlattıktan sonra hırsızı yatak odalarından hole doğru itmeyi başardı. Hırsızın holde yere kapaklanmasının ardından hızlıca polisi arayan çift, yaşananları anlattıktan sonra yatak odasında polisi beklemeye başladı. Gelen ihbarın ardından sadece birkaç dakika içerisinde olay yerine ulaşan polis ekipleriyse hırsızı kıskıvrak yakaladı.