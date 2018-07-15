Bedava Benzin, İnternetten Böbrek Satışı, Maraş'ta Patlayan Telefon!- Teknoloji Haberleri #3

Samsung dünyanın en büyük mobil üretim merkezi

Koreli üretici Samsung bugün dünyanın en büyük mobil fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Hindistan'a yapılan fabrika Noida'da yer alan Sektör 81'de bulunan üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük cep telefonu üretim birimi merkezi olmasıyla dikkat çekiyor.

Halihazırda kullanılan fabrikayı genişletmek isteyen Samsung, Noida'daki fabrikasını 1995 yılında kurmuştu. Fabrika kurulduğunda yalnızca televizyon setleri üreten Koreli şirket, 2003 yılında buzdolabı ve 2007 yılında da cep telefonu üretimini de başlatmıştı. Ancak Noida'ya kurulan yeni fabrikanın ana üretimi mobil üzerine olacak.

Niantic Labs tarafından geliştirilen ve çıktığı ilk yaz tam bir fenomen haline dönüşen Pokemon GO için yapılan son açıklamayla birlikte oyunun bugüne kadar elde ettiği toplam gelirin 1.8 milyar dolar seviyesine geldiği belirtildi.

Detroit Polis Departmanı, bugüne kadar görülmüş en ilginç hack olaylarından bir tanesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamayla hackerların, Amerika Birleşik Devletleri’nin Detroit kentinde yer alan bir benzin istasyonundan 600 galon yani 2 bin 200 litre benzin çaldıkları söylendi. 120-130 bin tl

Teknoloji şirketlerinin batarya sağlığı ve yeniliği konusunda yaptığı çalışmalar hızla devam etse de maalesef patlamaların önüne bir türlü geçilemiyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan bir olayda şarja takılan cihazın bir süre sonra patladığı ve evde yangına sebep olduğu ortaya çıktı.

Büyük telefon ve teknoloji üreticilerinin batarya ile ilgili çalışmaları hiç şüphesiz işe yarıyor fakat kullanılanyan sanayi bataryalar ve aynı zamanda orijinal olmayan şarj kabloları yüzünden pek çok telefon patlamayla birlikte kullanıcılara zarar verebiliyor. Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta meydana gelen patlamada herhangi bir yaralanan olmazken patlamayla birlikte çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Son zamanlarda vatandaşlara, bazı bankaların kartları ile ile ilgili gelen sahte SMS'lerin artmasıyla birlikte kullanıcılar bilinçlendirilmeye başlandı. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, "Kart iadenizi almak için son gün" mesajlarının tamamen kurmaca olduğunu belirtti.

Vatandaşlara gönderilen yalan mesajlar hakkında açıklamada bulunan TÜKODER Başkanı, SMS'lerdeki bağlantılara tıklandığında para istendiğini ve kart aidatı için ücretin olmadığını dile getirdi. 100 TL ödemeli kargo yolu ile dilekçe gönderildiğini aktaran Koçal, bazı mesajlarda ise kart bilgilerinin istendiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok şehrinde paraya ihtiyacı olan veya borcunu ödeyemediği için zorda olan vatandaşlar internet üzerinden böbrek ilanı vermeye başladı. Yasal olmayan bu durum karşısında onlarca kişinin ilan verdiği ifade ediliyorken vatandaşlar tek böbrekle yaşayabileceğini düşünüyor.

Facebook, Twitter gibi sosyal mecralardan paylaşımlar yaparak böbreklerini satılığa çıkaran vatandaşlar genel gerekçe olarak maddi sıkıntıları gösteriyorlar. Henüz 18 yaşına gelmemiş bireyler bile ilan veriyorken özellikle son iki yıl içerisinde bu satışlarda büyük bir artış yaşanması da gözlerden kaçmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen mobil uygulama, yaşadığınız bölgenin ve soluduğunuz havanın ne kadar kaliteli olduğu konusunda sizleri bilgilendiriyor. Uygulama sayesinde, havanın kalite değerlerini artık akıllı telefonlarınızdan anlık olarak öğrenebileceksiniz.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda yer alan 300 adet hava kalitesi ölçüm istasyonundan elde edilen ölçüm sonuçlarını www.havaizleme.gov.tr web adresinden kamuoyu bilgisine sunan bakanlık, vatandaşların havanın kalitesine daha kolay erişebilmesi amacıyla mobil uygulama geliştirdi.

Günümüzün gelişen teknolojisiyle birlikte artık konvansiyonel güvenliğin yanı sıra siber güvenliğin önemi de bir hayli artmış durumda. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı zorlu süreçler nedeniyle, Türkiye’deki siber güvenlik uzmanlarının sayılarında azalma olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin en az 50 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacının olduğunu söyleyen SODER Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Doğan Güneş, “Bu açığı gidermek için İstanbul Aydın Üniversitesi ile ortak ve iş garantili bir siber güvenlik eğitimi başlatıyoruz.” dedi.

Belli bir para karşılığında çeşitli markalara ait ürünlerin tanıtımını, sosyal medya kanalları aracılığıyla yapan fenomenlerin vergi ödemesi gerektiği noktasında yapılan tartışmalar uzun bir süredir kamuoyunu meşgul ediyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz Nisan ayında internet siteleri ve sosyal medya üzerinden para kazananların vergi mükellefi olması gerektiğini söyleyerek, bu işten para kazanan herkesin vergisini ödemek zorunda olduğunu belirtmişti.

Samsung’un önemli modellerinden bir tanesi olması beklenen Samsung Galaxy S10 için hiç beklenmedik iddialar haberlere konu oldu. Ortaya çıkan yeni bilgilerde telefonda 5 kameranın olacağı söylendi.

Güney Koreli teknoloji devinin akıllı telefon üretiminin 10. yıl dönümü münasebetiyle Galaxy S10modeline ayrı bir önem verdiği bilinenler arasındaydı. Rakiplerine fark atmak için S10’da akla hayale gelmeyecek özellikler kullanması beklenen Samsung’un bu modelde beş kamera kullanabileceği söylenenler arasındaki yerini aldı.

Mağarada mahsur kalan Taylandlı futbol takımına yardım etmek için küçük bir denizaltı geliştiren Elon Musk, tüm dünyanın kitlediği Tham Luang mağarasına gitti.

Tesla, SpaceX ve Boring Company şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Haziran ayından bu yana bir mağaranın içinde mahsur halde bulunan Taylandlı 12 çocuk ile antrenörlerinin kurtarılması için yapılan çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyacağını söylemişti.

Herkes Musk’ın nasıl bir yardımda bulunacağı konusunda beyin fırtınası yaparken, ünlü mucit çocuklar için ufak boyutlarda geliştirilen bir denizaltı ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde 9 kişilik mühendis ekibini Tayland’a gönderen Musk, bu sefer de kendi gitti.

Bu yılın başlarında dedikodularla ortaya çıkan ve Apple'ın bütçe dostu modeli olan ucuz iPhone X, Ghostek tarafından paylaşılan görseller ile bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Arka tarafında tek kameraya yerilen cihazın ön tarafındaki çentik ise gözlerden kaçmadı.

Yeni sistemle birlikte devlete ait resmi internet sitelerinde de değişikliğe gidildi. Başbakanlık ile ilgili günlük program, faaliyetler gibi bilgilerin bulunduğu “www.basbakanlik.gov.tr” resmi internet sitesi, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi olan “www.tccb.gov.tr” adresine yönlendirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, Londra’da düzenlenen “Shell Eco Marathon Avrupa 2018” yarışmasında çok önemli bir başarıya imza attı. Öğrenciler, “Barbaros” isimli hidrojen enerjili araçlarıyla yarışmada birinciliği elde etti ve bu alanda birincilik kazanan ilk Türk takımı oldu.

Arkadaşlarıyla eğlenmeye giden ancak ansızın kendisini striptiz kulübünde bulan genç adamı Snapchatele verdi. Snap-map uygulamasından sevgilisinin yerini gören genç kadın ise anında olay yerine intikal etti ve ortaya ilginç anlar çıktı.

Renard Matthews, yaklaşık iki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans kentinde hayatını kaybetmişti. Oğullarını en iyi şekilde görmek isteyen ailesiyse Renard’ın bedenini PlayStation oynarken ve en sevdiği atıştırmalıkları yerken sergileme kararı aldı.

Artık Instagram Hikayeler'de iki yönlü basit anketlerden çok daha fazlasına erişim sağlayan soru cevap özelliği yer alıyor. Bundan böyle Instagram Hikayeler üzerinde istediğiniz konuda sorular sorup insanların fikirlerini alabilirsiniz.

Dünyanın en önemli eğitim kurumlarından olan Yale Üniversitesinde görevli bilim insanları, geliştirdikleri yeni kan testiyle birlikte insanların ne kadar ömürlerinin kaldığını tahmin edebildiklerini açıkladılar.

Yakın zaman önce görülmeye başlanan ve iOS üzerinden gönderilen WhatsApp mesajlarının telefonları kitleme olayı tekrar yaşandı. Bu sefer olayın başrolünde Tayvan ve Tayvan bayrağı yer aldı.

iOS 11.3 ve daha önceki sürümlerde görülen hatanın, Çince karakterlerle “Tayvan” ya da “Tayvan bayrak emojisi” yazılmasıyla ortaya çıktığı belirtildi. Yani kullanıcıların WhatsApp üzerinden Tayvan içeren bir mesajı karşı tarafa göndermeleri durumunda, karşı tarafından iPhone’larının çökebileceği keşfedildi.