Smallpdf aracını kullanarak PDF dosyalarınız üzerinde dilediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

PDF dosyalarınız üzerinde zaman zaman düzenlemeler ve çeşitli işlemler yapmanız gerekiyorsa, Smallpdf’te sunulan ücretsiz araçlara göz atabilirsiniz. Word, Excel, PowerPoint ve JPG dosyalarını PDF’e dönüştürebileceğiniz veya PDF dosyalarınızı bu formatlara dönüştürebileceğiniz araçlar bulunan uygulamada PDF küçültme, dönüştürme, birleştirme ve bölme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

PDF dosyalarınıza parola ekleyebileceğiniz ve parola korumalı dosyaların parolasını kaldırabileceğiniz Smallpdf aracında PDF dosyalarına sayfa numarası ekleme ve sayfa silme gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz.