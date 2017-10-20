Able2Extract Professional, Windows kullanıcılarının favori PDF görüntüleme, dönüştürme, düzenleme programlarından. Profesyonel kullanıma yönelik hazırlanan özel sürümde PDF dosyalarını tarayıp Word, Excel, CSV ve AutoCAD dahil birçok formata hızlıca dönüştürme, PDF dosyalarına eklemeler yapma, PDF belgesindeki yazıların yanı sıra resimleri de tarama, özelleştirme seçenekleri gibi ekstra özellikleri bünyesinde barındırıyor.

PDF programları özellikle iş kullanıcılarının olmazsa olmazlarından. Hem mobil hem de masaüstü platformda PDF görüntüleme, düzenleme, tarama, dönüştürme gibi fonksiyonları sunan birçok PDF programı mevcut. Onlarcası arasından seçim yapmak zor olabiliyor. Bu noktada tavsiye edeceğim gelişmiş PDF programları arasında Able2Extract en başta geliyor. PDF dönüştürücü ve oluşturucu olarak yerini alan Able2Extract’in ücretsiz sürümü olduğu gibi kesintisiz PDF dönüştürme, Tarama ve OCR, gelişmiş PDF tanıma, PDF belgesini şifrele koruma, PDF belgesinin istenilen bölümünü kapatma, toplu işlem gibi özellikleri sunan profesyonel sürümü de bulunmakta. 7 gün süreyle tüm fonksiyonlarını ücretsiz kullanabileceğiniz Able2Extract Professional, sürekli olarak geliştiriliyor. Örneğin; 11. Sürümünde PDF belgesine kolayca yorum ekleme, PDF belgesindeki hassas verileri çıkarma gibi özellikler eklendi.

Microsoft Office’in arayüzüne benzer bir arayüz sunan Able2Extract Professional ile PDF oluşturma, düzenleme ve dönüştürme işlemleri fazla zamanınızı almıyor. Aşağıdaki tanıtım videosunda da bunu görebilirsiniz.

Able2Extract Professional Özellikleri: