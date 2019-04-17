DearMob iPhone Manager, iTunes alternatifi program arayan Windows PC kullanıcılarına tavsiye edeceğim programların başında geliyor.

Bilgisayardan iPhone’a müzik, fotoğraf ve video atma bu programla oldukça basit. Bilgisayardan iPhone’a veri transferini kolaylaştırması dışında yedek alma (yedekleme), App Store’da olmayan iOS uygulamaları yükleme, iPhone zil sesi yapma, ofis dosyalarını yönetme gibi özelliklere sahip olan iOS yöneticisi, ücretsiz deneme sürümüyle geliyor.

Bilgisayardan iPhone’a müzik atmak, iPhone ile çekilen fotoğraf ve videoları bilgisayara aktarmak, iPhone’u bilgisayara yedeklemek, iPhone zil sesi yapmak için iTunes programına ihtiyacınız yok. iOS yöneticisi DearMob iPhone Manager, iTunes’u kullanmak istemeyenler için en iyi alternatiflerden biri diyebilirim. Fotoğraf, müzik, video, dosyalarınızı, büyüklükleri ne kadar olursa olsun hızlıca aktarabiliyorsunuz. Yedek alırken sınırlamalara takılmıyorsunuz. Rehberinizi düzenleyip farklı formatlarda dışa aktarabiliyorsunuz. Kitaplığınızı yönetebiliyorsunuz. Jailbreak yapmadan App Store’da olmayan uygulamaları indirebiliyor, uygulamalarınızı yönetebiliyorsunuz. SMS’lerinizi bilgisayarınızdan görüntüleyip yedekleyebiliyorsunuz.