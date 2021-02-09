ESET Smart Security Premium 2021, üst düzey koruma isteyen Windows PC kullanıcılarının tercih edeceği güvenlik programı. Ekstra hırsızlık koruması ve kolay para yönetimi dahil tüm özellikleri isteyen kullanıcılar için ödün vermeden yapılandırılmıştır. Windows, Mac, Android ve Linux cihazlarını korur. Veri hırsızlığı veya dizüstü bilgisayar ve USB bellek kaybı durumlarında bile korunmaya devam edin. 30 gün boyunca ücretsiz denemek için ESET Smart Security Premium 2021 programını hemen bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

ESET Smart Security Premium Detayları

Virüs temizleme, casus yazılımlardan koruma, kimlik avı koruması, istismar (exploit) engelleyici, istenmeyen e-postaları engelleme, ağ sadırı koruması, botnet koruması, gelişmiş bankacılık ve ödeme sistemleri koruması, web kamerası koruması, akıllı ev izleyici, hırsızlara karşı koruma, parola yöneticisi, veri güvenliği, güvenlik raporu kısaca en gelişmiş siber korumayı sağlayan ESET Smart Security Premium 2021’nin diğer sürümlerden farkı; verilerinizin de güvenliğini sağlaması ve bir parola yöneticisi ile gelmesi. ESET’in Secure Data adını verdiği özellikle hem bilgisayarınızdaki hem de USB bellekler, diskler gibi harici depolama aygıtlarında sakladığınız dosyalar şifreleniyor. Password Manager, tüm çevrimiçi hesaplarınızın parolalarını, oturum açma bilgilerinizi sizin yerinize hatırlayarak otomatik doldurmakla kalmıyor, hesaplarınızın güvenliğini artırmanız için güçlü parolalar oluşturmanıza yardımcı oluyor.

ESET Smart Security Premium 2021 Özellikleri

Nihai siber koruma: Gelişmiş kullanıcılar için mükemmel hız, tespit ve kullanılabilirlik dengesi üzerine inşa edilmiş en son teknoloji Ödüllü koruma: Bağımsız değerlendiriciler, ESET'i sektörün en iyileri arasına soktu ve bu, Virus Bulletin'in VB100 ödüllerinin rekor sayılarıyla da görülüyor. İhtiyacınız olabilecek her şey: Dijital kimliğinizi ve ödemelerinizi güvence altına alın. Dizüstü bilgisayarınızı hırsızlık veya kayıptan koruyun. Çocuklarınızı çevrimiçi ortamda güvende tutun. Ve sayısız daha fazla fayda. En son teknoloji: Gelişmiş Makine Öğrenimi, DNA tespitleri ve bulut tabanlı itibar sistemi, ESET'in 13 Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son araçlardan sadece birkaçı. Değerli verilerinizi koruyun: Dosyalarınızı ve çıkarılabilir medyayı şifreleyin. Cihazlarınızı hırsızlık ve kayba karşı koruyun. Güvenli işbirliği ve veri paylaşımı sağlar.