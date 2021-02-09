ESET Smart Security Premium 2021, Windows, Mac, Android, Linux için ultra güvenli veri koruma ve parola yönetimi
ESET Smart Security Premium 2021, üst düzey koruma isteyen Windows PC kullanıcılarının tercih edeceği güvenlik programı. Ekstra hırsızlık koruması ve kolay para yönetimi dahil tüm özellikleri isteyen kullanıcılar için ödün vermeden yapılandırılmıştır. Windows, Mac, Android ve Linux cihazlarını korur. Veri hırsızlığı veya dizüstü bilgisayar ve USB bellek kaybı durumlarında bile korunmaya devam edin. 30 gün boyunca ücretsiz denemek için ESET Smart Security Premium 2021 programını hemen bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
ESET Smart Security Premium Detayları
Virüs temizleme, casus yazılımlardan koruma, kimlik avı koruması, istismar (exploit) engelleyici, istenmeyen e-postaları engelleme, ağ sadırı koruması, botnet koruması, gelişmiş bankacılık ve ödeme sistemleri koruması, web kamerası koruması, akıllı ev izleyici, hırsızlara karşı koruma, parola yöneticisi, veri güvenliği, güvenlik raporu kısaca en gelişmiş siber korumayı sağlayan ESET Smart Security Premium 2021’nin diğer sürümlerden farkı; verilerinizin de güvenliğini sağlaması ve bir parola yöneticisi ile gelmesi. ESET’in Secure Data adını verdiği özellikle hem bilgisayarınızdaki hem de USB bellekler, diskler gibi harici depolama aygıtlarında sakladığınız dosyalar şifreleniyor. Password Manager, tüm çevrimiçi hesaplarınızın parolalarını, oturum açma bilgilerinizi sizin yerinize hatırlayarak otomatik doldurmakla kalmıyor, hesaplarınızın güvenliğini artırmanız için güçlü parolalar oluşturmanıza yardımcı oluyor.
ESET Smart Security Premium 2021 Özellikleri
- Nihai siber koruma: Gelişmiş kullanıcılar için mükemmel hız, tespit ve kullanılabilirlik dengesi üzerine inşa edilmiş en son teknoloji
- Ödüllü koruma: Bağımsız değerlendiriciler, ESET'i sektörün en iyileri arasına soktu ve bu, Virus Bulletin'in VB100 ödüllerinin rekor sayılarıyla da görülüyor.
- İhtiyacınız olabilecek her şey: Dijital kimliğinizi ve ödemelerinizi güvence altına alın. Dizüstü bilgisayarınızı hırsızlık veya kayıptan koruyun. Çocuklarınızı çevrimiçi ortamda güvende tutun. Ve sayısız daha fazla fayda.
- En son teknoloji: Gelişmiş Makine Öğrenimi, DNA tespitleri ve bulut tabanlı itibar sistemi, ESET'in 13 Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son araçlardan sadece birkaçı.
- Değerli verilerinizi koruyun: Dosyalarınızı ve çıkarılabilir medyayı şifreleyin. Cihazlarınızı hırsızlık ve kayba karşı koruyun. Güvenli işbirliği ve veri paylaşımı sağlar.
- Antivirüs ve Antispyware: Her tür çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara yayılmasını önler.
- Gelişmiş Makine Öğrenimi (Geliştirildi): Buluttaki ESET Makine Öğrenimi'ne ek olarak, bu proaktif katman yerel olarak çalışır. Performans üzerinde düşük bir etkiye sahipken, daha önce hiç görülmemiş kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Exploit Önleyici: Virüsten koruma algılamasından kaçmak için özel olarak tasarlanmış saldırıları engeller ve kilit ekranlarını ve fidye yazılımlarını ortadan kaldırır. Java tabanlı yazılımlar dahil olmak üzere web tarayıcıları, PDF okuyucuları ve diğer uygulamalara yönelik saldırılara karşı koruma sağlar.
- Gelişmiş Bellek Tarayıcı: Etkinliğini gizlemek için birden çok şifreleme katmanı kullanan kalıcı kötü amaçlı yazılımların gelişmiş şekilde algılanmasını sağlar.
- Buluttan Güç Alan Tarama: ESET Live Grid dosya itibar veritabanına dayalı olarak güvenli dosyalarınızı beyaz listeye ekleyerek taramaları hızlandırır. ESET’in bulut tabanlı itibar sistemiyle karşılaştırarak bilinmeyen kötü amaçlı yazılımları davranışına göre proaktif olarak durdurmaya yardımcı olur.
- Dosyalar İndirilirken Tarama: İndirme işlemi sırasında arşiv dosyaları gibi belirli dosya türlerini tarayarak tarama süresini azaltır.
- Boşta Durum Taraması: Bilgisayarınız kullanımda değilken derinlemesine tarama yaparak sistem performansına yardımcı olur. Olası etkin olmayan tehditleri zarar vermeden önce tespit etmeye yardımcı olur.
- Host Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi (HIPS) (Geliştirildi): Davranışsal algılamaya odaklanarak sistemin davranışını daha detaylı olarak özelleştirmenizi sağlar. Güvenlik durumunuza ince ayar yapmak için sistem kaydı, etkin işlemler ve programlar için kurallar belirleme seçeneği sunar.
- Script Tabanlı Saldırı Koruması: Windows PowerShell’den yararlanmaya çalışan kötü amaçlı komut dosyalarıyla yapılan saldırıları algılar. Ayrıca tarayıcınız üzerinden saldırabilecek kötü amaçlı JavaScript’leri de algılar. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer ve Microsoft Edge tarayıcılarının tümü desteklenmektedir.
- UEFI Tarayıcı: UEFI sistem arabirimine sahip sistemlerde daha Windows başlamadan bilgisayarınıza saldıran tehditlere karşı koruma sağlar.
- WMI Tarayıcı (YENİ): Windows ortamında aygıtları ve uygulamaları yöneten bir dizi araç olan Windows Yönetim Araçları’nda veri olarak gömülü virüslü dosyalara veya kötü amaçlı yazılımlara ilişkin kaynakları arar.
- Sistem Kayıt Defteri Tarayıcısı (YENİ): Windows Sistem Kayıt Defterine veri olarak gömülmüş virüslü dosyalar veya kötü amaçlı yazılım kaynaklarını arar, Microsoft Windows işletim sistemi ve kayıt defterini kullanmayı tercih eden uygulamalar için düşük düzeyli ayarları saklayan hiyerarşik bir veritabanı.
- Ufak Sistem Kullanım Alanı: Yüksek performansı sürdürür ve donanım ömrünü uzatır. Her tür sistem ortamına uyum sağlar. Son derece küçük güncelleme paketleriyle internet bant genişliğinden tasarruf sağlar.
- Oyuncu Modu: ESET Smart Security Premium, herhangi bir program tam ekranda çalıştırıldığında otomatik olarak sessiz moda geçer. Oyun, video, fotoğraf veya sunumlar için kaynakları korumak amacıyla sistem güncellemeleri ve bildirimleri ertelenir.
- Taşınabilir Bilgisayar Desteği: Sistem kaynaklarını korumak için tüm etkin olmayan açılır pencereleri, güncellemeleri ve sistem tüketen etkinlikleri erteler, böylece daha uzun süre çevrimiçi kalabilir ve fişsiz kullanabilirsiniz.
- Verileri Güvende Tutar (Premium): Verilerinizin son derece güvenli bir şekilde korunması için dosyaları ve çıkarılabilir medyayı (örn; USB aygıtları) şifrelemenizi sağlar; herhangi bir Windows cihazda şifresini çözebilirsiniz. USB anahtarı veya dizüstü bilgisayarın kaybolması durumunda veri hırsızlığına karşı koruma sağlar ve güvenli uyum ve veri paylaşımına olanak tanır.
- Parola Yöneticisi (Premium) (Geliştirildi): Parolaları saklamanıza ve düzenlemenize, formları otomatik olarak doldurmanıza ve ekstra güçlü şifrelenmiş parolalar oluşturmanıza yardımcı olur. Tek hatırlamanız gereken ana şifrenizdir. Ayrıca uzaktan tüm web sitelerinden çıkış yapabilir ve tarama geçmişinizi güvende tutabilirsiniz. Güvenlik Raporu ile hesap güvenliğiniz hakkında bilgi alabilir ve parolalarınız tehlikede olduğunda güvenlik uyarıları alırsınız. iOS yüz tanıma entegredir ve Google Authenticator ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) şifrelerinizin güvenliğini daha da artırmak için kullanılabilir.
- Fidye Yazılımı Koruması: Kişisel verilerinizi kilitleyen ve ardından kilidi açmak için fidye ödemenizi isteyen kötü amaçlı yazılımları engeller.
- Web Kamera Koruması: Hangilerinin web kameranızı kullanmak istediğini görmek için bilgisayarınızda çalışan tüm işlemler ve uygulamaları sürekli olarak izler. Beklenmedik bir şekilde web kameranıza erişmeye çalışan herhangi bir durumda sizi uyarır ve engellemenizi sağlar.
- Bağlı Ev (Geliştirildi): Modeminizi zayıf parolalar veya güncel olmayan aygıt yazılımı gibi güvenlik açıklarına karşı test etmenize olanak tanır ve gelişmiş algılama ile modeme bağlı cihazların (akıllı telefonlar, akıllı cihazlar) kolay erişilebilen bir listesini sunar; kimlerin bağlandığı cihaz ismi, IP adresi, Mac adresi gibi bilgilerle birlikte gösterilir. Akıllı cihazları güvenlik açıklarına karşı taramanızı sağlar ve olası sorunları nasıl düzelteceğiniz konusunda size öneriler sunar.
- Güvenlik Duvarı: Bilgisayarınıza yetkisiz erişimi ve kişisel verilerinizin kötü kullanımını önler.
- Ağ Saldırı Koruması: Güvenlik Duvarına ek olarak, bilgisayarınızı otomatik olarak kötü amaçlı ağ trafikten korur ve tehlikeli trafik bağlantılarının açığa çıkardığı tehditleri engeller.
- Bankacılık ve Ödeme Koruması (Geliştirildi): Çevrimiçi olarak güvenle ödeme yapabileceğiniz ve varsayılan olarak (kurulumdan sonra) güvenli modda desteklenen herhangi bir tarayıcıyı çalıştırabileceğiniz özel bir güvenli tarayıcı sunar. İnternet bankacılığı ve web tabanlı kripto cüzdanlara erişirken sizi otomatik olarak korur. Daha güvenli işlemler için klavye ve tarayıcı arasındaki iletişimi şifreler ve herkese açık WiFi ağlarında sizi bilgilendirir. Sizi keyloggerlardan korur.
- Botnet Koruması: Kötü amaçlı botnet yazılımlarına karşı koruma sağlayan ek güvenlik katmanı bilgisayarınızın spam ve ağ saldırıları için kötüye kullanılmasını önler. Kötü amaçlı trafiğin daha da hızlı engellenmesini sağlayan Ağ İmzaları adında yeni bir algılama türünden yararlanın.
- Kimlik Avına Karşı Koruma: Gizliliğinizi ve değerli şeylerinizi kullanıcı adları, şifreler veya banka bilgileri gibi hassas bilgileri alan veya görünüşte saygın kaynaklardan sahte haberler çıkartan dolandırıcı web sitelerine karşı korur. Sizi homoglif saldırılardan (linklerdeki karakterleri değiştirme)
- Ev Dışı Ağ: Bilinmeyen bir ağa bağlanıldığında sizi uyarır ve Katı Koruma moduna geçmenizi ister. Cihazınızı aynı anda bağlı diğer bilgisayarlara görünmez hale getirir.
- Aygıt Kontrolü: Özel verilerinizin yetkisiz olarak harici bir aygıta kopyalanmasını önler. Depolama ortamını (CD, DVD, USB stick, disk depolama aygıtları) engellemenizi sağlar. Bluetooth, FireWire ve seri/paralel bağlantı noktaları üzerinden bağlanan aygıtları engellemenizi sağlar.
- Antispam: İstenmeyen e-postaların posta kutunuzu doldurmasını önler.
- Konum Takibi: Otomatik takibi başlatmak için my.eset.com adresinde ESET Anti-Theft web arabirimi ile bir aygıtı kayıp olarak işaretlemenizi sağlar. Cihaz çevrimiçi olduğunda menzil içindeki WiFi ağlarına göre konumu harita üzerinde gösterir. my.eset.com adresinde ESET Anti-Theft aracılığıyla toplanan bilgilere erişmenizi sağlar.
- Dizüstü Bilgisayar Etkinlik İzleme: Hırsızları dizüstü bilgisayarınızın dahili kamerasıyla izlemenizi sağlar. Kaybolan dizüstü bilgisayarın ekranından anlık ekran görüntüsü toplar. Son çekilen resimleri ve anlık görüntüleri my.eset.com adresindeki web arayüzüne kaydeder.
- Anti-Hırsızlık Optimizasyonu: Cihazınız için maksimum koruma sağlamak üzere Hırsızlığa Karşı Korumayı kolayca kurmanıza/yapılandırmanıza olanak tanır. Windows otomatik giriş yapma ve işletim sistemi hesap parolalarını yapılandırmayı kolaylaştırır. Sizden temel sistem ayarlarını değiştirmenizi isteyerek güvenlik düzeyini artırmanıza yardımcı olur.
- Tek Yönü Mesaj: Kaybolan cihazınızın geri gelme şansını artırmak için my.eset.com'da bir mesaj yazın ve kaybolan cihazınızda görüntülenmesini sağlayın.
- Ebeveyn Kontrolü: Çocuklarınızın yaşına göre önceden tanımlanmış kategoriler arasından seçim yapma seçeneği sunar. Ayarları değiştirmeye karşı korumak ve ayrıca izinsiz ürünü kaldırmayı önlemek için bir parola belirlemenizi sağlar.
- Tek Tık Çözüm: Koruma durumunuzu görüntülemenizi ve tüm ekranlardan en sık kullanılan araçlara erişmenizi sağlar. Olası sorunlara kapsamlı, tek tıklamayla çözümler sunar.
- Sorunsuz Ürün Yükseltmesi: Sürekli yüksek düzeyde güvenlik için yeni koruma teknolojilerinden kullanılabilir hale gelir gelmez yararlanın.
- Gelişmiş Kullanıcılar İçin Ayarlar: İhtiyaçlarınıza uyacak kapsamlı güvenlik ayarları sunar. Maksimum tarama derinliği tanımlamanıza, daha fazlasını taramanıza izin verir.
- ESET SysInspector: Güvenlik ve uyumluluk sorunlarından kritik bilgileri yakalayan gelişmiş bir teşhis aracıdır.
- Güvenlik Raporu: ESET’in sizi nasıl koruduğuna (algılanan tehditler, engellenen web sayfaları, istenmeyen e-postalar) dair aylık bilgilendirme
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