Fatih Kalem indirerek, PC'nizde Fatih projesi etkileşimli (akıllı) tahtalarında kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı ve pratik bir kalem programına sahip olmuş olursunuz. Öğretmenlerin en verimli şekilde çalışabilmeleri için tasarlanmıştır. Eğitimcilerin en çok ihtiyacı olan özellikleri barındırır. Sade ve anlaşılırdır. Eğitim almadan herkes rahatlıkla kullanabilir.

Fatih Kalem akıllı tahta programı, Windows ekranı üzerine şeffaf bir katman ekleyerek ekran üzerinde her yere yazmanıza, her türlü görüntü üzerinde işlem yapabilmenize imkan sağlar. PDF formatındaki ders kitaplarında soru çözerken, eklenen resimler üzerinde değişiklik yaparken, internet sitelerindeki (web sayfalarındaki) bilgileri vurgularken, çeşitli uygulamalar üzerinde çalışırken Fatih Kalem’i kullanabilirsiniz.

24 renkte 6 boyda 3 tip kalem 4 boy silgi ile ders anlatımını kolay ve görsel bir hale dönüştüren Fatih Kalem programı akıcıdır; ekran üzerinde rahat hareket etmenize izin verir, tahtanın hangi köşesinde olursanız olun alt köşelerdeki oklar yardımıyla bulunduğunuz köşeye çağırmanıza izin verir. Programın çoklu dokunuş özelliği de var. Bu sayede iki parmağınızı çekerek kalem rengini hızlıca değiştirebilir, silgiyi aktifleştirebilirsiniz. Sıkça kullandığınız komutları tek tıklamayla hızlıca erişmek için ana menüye ekleyebilirsiniz.

Fatih Kalem - Akıllı Tahta Programı Özellikleri: