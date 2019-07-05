hide.me VPN, internette anonim olarak ve güvenli bir şekilde gezinmenizi sağlayan ücretsiz ve hızlı VPN programlarından biri. Asya, Avrupa ve Amerika’da 56 konum ve 1400 sunucu ile hizmet veren VPN programı ile Wikipedia gibi engelli sitelere kolayca giriş yapabilir, YouTube ve Netflix gibi hızın yavaşlatıldığı video izleme platformlarında videoları yüksek kalitede ve kesintisiz izleyebilir, sadece hackerlar değil internet servis sağlayıcılar ve reklam şirketlerinin sizi takip etmesini engelleyebilirsiniz.

Her VPN programı gibi gerçek IP adresinizi gizleyerek internette iz bırakmadan gezmenizi sağlayan hide.me VPN, Windows, Mac, Android ve iOS platformunda indirilebiliyor ve kredi kartı bilgilerinizi girmeden sadece hesap oluşturarak hemen bağlanabiliyorsunuz. Ücretsiz planda 2GB veri kullanımına izin veren VPN programı, en iyi gizlilik koruması, çoklu VPN protokolleri, güçlü 256-bit AES şifreleme, mümkün olan en yüksek hızlarda bağlantı, log tutmama, IP sızıntı koruması, otomatik kill switch, sınırsız sunucu değiştirme, yardımsever müşteri desteği ile dikkat çekiyor. 30 günlük para iade garantisi de sunuyor.

hide.me VPN Özellikleri