Windows işletim sistemli bilgisayarınızda HEIC dosyalarını JPEG ve PNG’ye dönüştürmek istiyorsanız, iMazing HEIC Converter uygulamasını kullanabilirsiniz.

JPEG formatına göre %50’ye kadar daha az yer kaplayan yüksek verimli fotoğraf dosya formatı olarak bilinen HEIC, iOS 11 sürümüyle birlikte sektöre kazandırılmıştı. Hala birçok platformda desteklenmeyen bu formata sahip fotoğraflarınızı başka cihazlarda da görüntülemek istediğinizde, iMazing HEIC Converter uygulamasından yardım alabilirsiniz.