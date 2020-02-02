iMazing HEIC Converter uygulamasıyla HEIC formatlarını JPEG veya PNG formatına dönüştürebilirsiniz.
Windows işletim sistemli bilgisayarınızda HEIC dosyalarını JPEG ve PNG’ye dönüştürmek istiyorsanız, iMazing HEIC Converter uygulamasını kullanabilirsiniz.
JPEG formatına göre %50’ye kadar daha az yer kaplayan yüksek verimli fotoğraf dosya formatı olarak bilinen HEIC, iOS 11 sürümüyle birlikte sektöre kazandırılmıştı. Hala birçok platformda desteklenmeyen bu formata sahip fotoğraflarınızı başka cihazlarda da görüntülemek istediğinizde, iMazing HEIC Converter uygulamasından yardım alabilirsiniz.
Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz iMazing HEIC Converter uygulaması, Windows 7 ve üstü sürümleri destekliyor. HEIC formatlı dosyalarınızı sürükleyip bıraktıktan sonra dönüştür butonuna tıklayarak kısa süre içerisinde JPEG ve PNG çıktılı fotoğraflarınızı alabiliyorsunuz. JPEG dosyasının kalite/sıkıştırma oranını da ayarlayabileceğiniz iMazing HEIC Converter uygulamasında, JPEG dosyaları EXIF verilerini de içeriyor. Eğer sizin de bu tarz ücretsiz bir yazılıma ihtiyacınız varsa, iMazing HEIC Converter uygulamasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
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