MobiKin Doctor for Android uygulamasıyla Windows işletim sistemli cihazlarınızdan Android cihazlarınızdaki silinmiş dosyalarınızı kurtar abilirsiniz.

Günlük hayatımızda çok büyük bir öneme sahip olan akıllı telefonlarımızda fotoğraf, video, müzik, telefon numaraları, mesajlar ve daha birçok kişisel bilgiyi saklıyoruz. Bu verileri olarak kaybetmek istemiyorsanız, profesyonel bir dosya kurtarma uygulamasından yardım almanız gerekiyor. MobiKin Doctor for Android uygulaması da kişiler, mesajlar, arama kayıtları, medya dosyaları ve belgeler gibi dosya türlerini kurtarmanızı sağlıyor.

Android telefonunuzun dahili ve harici belleği için tarama yapabileceğiniz MobiKin Doctor for Android uygulamasında derinlemesine tarama yaparak tüm dosyalarınızı kurtarabilmeniz mümkün. Aklınıza gelebilecek her marka ve model akıllı telefonu destekleyen uygulamada, kurtardığınız dosyaların önizlemesini de görebiliyorsunuz. Kurtarılması mümkün olan ve olmayan dosyaları da MobiKin Doctor for Android uygulamasından kolayca öğrenebilirsiniz.