MobiKin Doctor for iOS uygulamasıyla Windows işletim sistemli bilgisayarınızdan iOS cihazlarınızdaki silinmiş dosyalarınızı kurtar abilirsiniz.

iOS işletim sistemli cihazlarınızda fotoğraf, video, müzik, mesajlar, kişiler ve belgeler gibi kişisel verilerinizi depoluyor olabilirsiniz. Olası aksilik durumlarında bu verilerinizi kaybettiyseniz, geri getirmek için kullanabileceğiniz etkin bir çözüm olan MobiKin Doctor for iOS uygulamasından sizlere söz edelim. iPhone ve iPad cihazlarınızdaki 14’ten fazla dosya türünü yedekleyebileceğiniz uygulamayı birden fazla iOS cihazınız için kullanabiliyorsunuz.

Tüm iPhone, iPad ve iPod modelleriyle uyumlu olarak çalışan MobiKin Doctor for iOS uygulamasında, istenmeyen uygulamaları tek tıkla silebilmeniz de mümkün. Kişiler, takvim, kitaplar ve yer imlerini bilgisayarınızdan iOS cihazlarınıza aktarabileceğiniz MobiKin Doctor for iOS uygulamasını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri