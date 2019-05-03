Mp3 İndirme Programı, MP3 şarkılardan vazgeçemeyenler için en iyi müzik dinleme programı. Yerli ve yabancı milyonlarca şarkıyı ister online dinleyin, isterseniz de bilgisayarınıza indirip internetsiz (çevrimdışı) dinleyin. Tamamıyla ücretsiz MP3 indirme programı arıyorsanız tavsiye ederim.

Google Çeviri uygulamasını masaüstüne taşıyan Google Translate Desktop ile otomatik bilgisayar kapatma programı Z Auto Shutdown’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan Mp3 İndirme Programı, online (çevrimiçi) ve offline (çevrimdışı) müzik dinlemek için Spotify, Apple Music gibi müzik servislerine para vermek istemeyen kişilere hitap ediyor. Ücretsiz, sınırsız dinleme ve indirmeye izin vermesi, reklamsız arayüz sunmasıyla dikkat çeken müzik dinleme programını telefonunuza müzik atmak için de kullanabilirsiniz. Şarkıları bilgisayarınıza tek tek indirebildiğiniz gibi toplu olarak da indirebiliyorsunuz. Favori altında sevdiğiniz şarkıları bir yere toplayıp karışık çalma listesi yapma şansınız da var.