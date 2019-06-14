MSI App Player, BlueStacks gibi Android oyunları PC’de oynama programı ancak çok daha gelişmiş. MSI’ın en iyi Android emülatörü BlueStacks ile birlikte geliştirdiği Android emülatör programı MSI App Player ile mobil oyunları bilgisayarda 240 FPS ile oynayabilirsiniz. Aynı hesapla aynı anda aynı oyunu ve birkaç farklı oyunu oynama şansına da sahipsiniz. Android oyunları bilgisayarda oynamak için en iyi emülatör diyebilirim.

Yüksek seviye oyuncu dizüstü bilgisayarlarıyla bilinen MSI’ın BlueStacks ile işbirliği yaparak geliştirdiği MSI App Player, mobil oyunları bilgisayarda oynama programı arayanlar için en iyi seçenek. BlueStacks gibi harika çalışan bir emülatör varken neden MSI App Player diyebilirsiniz. BlueStacks’in ara ara problem çıkarması bir yana oyunları yüksek hızda oynatma, aynı anda birden fazla oyunu oynatma gibi özellikler sunmuyor. Günümüz mobil oyunlarında ortalama en yüksek hız olan 60 FPS yerine 240 FPS’de oynamanıza izin veriliyor. MSI GAMING dizüstü bilgisayarları ve monitörleri 240Hz desteği sunuyor. Yalnız MSI şart değil, bu hızı destekleyen monitörünüz veya dizüstünüz varsa aynı deneyimi yaşayabilirsiniz. Mobil oyunları PC’de hiç olmadığı kadar akıcı oynatmak dışında emülatörün güzel bir yanı da; aynı anda hem de aynı hesapla veya farklı hesaplarla eş zamanlı olarak birden fazla oyunu oynayabiliyorsunuz. RGB ışıklandırmalı klavyeniz varsa MOBA, FPS, Aksiyon oyunları gibi popüler mobil oyunları oynarken tuşlar farklı renklerde yanıp sönüyor; özellikle akşam/gece vakti oyun oynarken çok zevkli oluyor.

Klavye ve mouse desteği de sunan Android emülatörü MSI App Player, herhangi bir amiral gemisi akıllı telefon ve mobil cihazdan tam 6 kat hızlı performans sunuyor.

MSI App Player Özellikleri