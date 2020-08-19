PC Repair Tool (Outbyte PC Repair), Windows bilgisayar kullanıcıları için sistem temizleme, hızlandırma ve koruma programı. Güvenilir PC onarım programları arasında olan PC Repair Tool, bilgisayarınızda yavaşlama sorununu çözmekle kalmaz, gizliliğinizi korumaya yardımcı olur, sisteminizin sürekli olarak aynı performansta çalışmasını sağlar. Bilgisayarınızın yavaşlamasından şikayetçiyseniz ve sisteminiz hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz, sürekli takibini yapabileceğiniz bir program arıyorsanız bu sistem bakım, onarım ve temizleme programını şiddetle tavsiye ederim.

İyi bir güvenlik programına sahip olsanız da Windows sistemli bilgisayarlar zamanla yavaşlar, pil süreniz kısalır, programlar çökmeye başlar, sabit diskinizde yeterli alan kalmaz ve daha nice sorunla baş başa kalırsınız. Outbyte’ın güvenli PC onarım programı PC Repair Tool, her Windows PC kullanıcısının karşılaşabileceği sorunlara çözüm getiren bir paket program. Sade kullanıcı arayüzüyle her seviyedeki kullanıcıya hitap eden gelişmiş sistem bakım programının öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursam:

PC Repair Tool (Outbyte PC Repair) Özellikleri