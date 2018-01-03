Puffin Web Browser, Microsoft’un varsayılan internet tarayıcısı Edge’e alternatif süper hızlı ve güvenli web tarayıcı. Android ve iOS platformunda milyonlarca kez indirilen tarayıcının Windows sürümü, 7 ve 10 kullanıcıları için hazırlanmış. Sayfaları yükleme hızı mükemmel olan, güvenlik ve gizliliğinizi de düşünen ücretsiz bir web tarayıcısı arıyorsanız tavsiye ederim.

Diğer internet tarayıcılardan farklı olarak sınırsız bulut bilgi işlem gücünden yararlanarak daha hızlı ve daha iyi web deneyimi yaşatan Puffin Web Browser, Windows 10 ile birlikte yüklü gelen web tarayıcıdan 4 kat daha hızlı işlem yapabiliyor. Şu anda beta aşamasında olduğundan Google Chrome gibi tarayıcılarda bulunan bazı özelliklerde yoksun olsa da parola yöneticisi, açılır pencere (popup) engelleme, gizli gezinme modu, yer imi yöneticisi gibi en çok kullanılan özellikleri destekliyor.

Puffin Web Browser Özellikleri: