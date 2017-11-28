RememBear, ülkemizde de hatrı sayılır kullanıcısı olan popüler VPN sağlayıcılardan TunnelBear’ın ücretsiz sunduğu parola yöneticisi. Mobil ve masaüstünde tüm platformlarda indirilebilir olan şifre yönetim programı, kullanıcı verilerini süper güçlü şifreleme ile koruyor. Kolay kullanılabilir olmasıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal ağ ve e-posta hesaplarımızı koruma altına almak için büyük - küçük harf, özel semboller ve karakterlerden oluşan güçlü şifreler kullanıyoruz. Tahmin edilmesi çok daha güç olan uzun şifreleri zaman zaman kendimiz de unutabiliyoruz. Bu durumda "şifre mi unuttum" seçeneğiyle yeni bir şifre oluşturmak da zaman alıyor. Parola yöneticileri bu noktada yardımımıza koşuyor. Tüm çevrim içi hesaplarımızın şifrelerini kaydediyor. Oturum açarken kullanıcı adı ve şifre bölümünü bizim yerimize tamamlayarak uzun şifreyi girme zahmetinden kurtarıyor. Programın güzel yanı; cihazlar arası senkronize çalışması. Yani mobil cihazınızda şifrelerinizi kaydettiğiniz vakit PC uygulamasında ayrıca kaydetmeniz gerekmiyor.

Oturum açma ve kredi kartı bilgilerini güvenle saklayan TunnelBear RememBear, Master şifre (şifreyi güvenli bir yere not etmenizde fayda var) ve parmak izi ile verileri koruyor. Unutmadan, Google Chrome tarayıcı kullanıyorsanız programı kurmanız gerekmiyor. Ücretsiz sunulan eklentiyi indirmeniz yeterli.