Rockstar Games Launcher, GTA (Grand Theft Auto) oyunu dahil tüm Rockstar Games PC koleksiyonunuza tek bir yerden erişmenizi sağlayan Windows masaüstü uygulaması. Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto Sand Andreas, Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto III, Bully Scholarship Edition gibi Rockstor Games’in tüm PC oyunlarına hızlı ve kolay erişimin yanında yeni oyun satın almak için de Rockstar Games Launcher’ı kullanabilirsiniz.

Dünya genelinde her yaştan en çok oynanan, satın alınan PC oyunu Grand Theft Auto serisi başta olmak üzere Rockstar Games tarafından geliştirilen tüm oyunları tek bir yerde toplayan bir launcher Rockstar Games Launcher. Dijital veya kutulu satın aldığınız Rockstar Games oyunlarının tümü kütüphanede karşınıza çıkıyor. Otomatik olarak Rockstar Games PC kütüphanesi, GTA dahil tüm oyunlarınız için bulut kaydı alma/bulut kaydetme sunuyor.

Rockstar Games’in PC oyuncularına ücretsiz olarak indirmeye açtığı launcher üzerinden bedava GTA oyunu alma şansınız da var. Kısa bir süreliğine de olsa Grand Theft Auto: San Andreas PC oyununa ücretsiz sahip oluyorsunuz ki ve oyun kalıcı olarak kütüphaneninize ekleniyor. Üstelik ücretsiz GTA oyunu indirip oynamak için tek yapmanız gereken Rockstar Games Launcher’ı indirmek.