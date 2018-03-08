Samsung Internet Browser, Google Chrome yer imlerini Samsung İnternet tarayıcısına aktarmaya izin veren ücretsiz bir eklenti.

Masaüstü bilgisayarınızda yüklü (Windows, Mac, Linux), Google Chrome tarayıcı ile Android telefonda yüklü Samsung Internet arasında yer imlerini senkronize eden eklentinin kullanımı da oldukça basit.

PC’de web tarayıcı olarak Google Chrome’u, Android telefonda da Samsung Internet’i kullanmayı tercih edenlerin cihazlar arası yer imi aktarma sorununa çözüm getiren bir eklenti Samsung Internet Browser. Samsung Internet Browser Chrome eklentisini indirip yükledikten sonra yer imlerini aktarmak için tek yapmanız gereken; Samsung hesabınızla giriş yapmak ve Import’a ardından da Add’e tıklamak. Chrome yer imleriniz anında Samsung Internet’e aktarılıyor. Chrome yer imlerinde yaptığınız değişiklikler de Samsung Internet tarayıcıya yansıyor. Tabii ki Android telefonunuzda Samsung hesabınızla giriş yapmış olmanız lazım.