Windows 7 USB/DVD Download Tool, USB flash bellek veya DVD'ye Windows 7 ISO dosyasının bir kopyasını oluşturmanızı sağlar. Windows 7 ISO dosyasından önyüklenebilir USB flash sürücü oluşturmak için kullanabileceğiniz bu araç ücretsizdir. Windows 7 USB hazırlamak bu araçla çok kolaydır!

Windows 7 USB/DVD Download Tool İndir

Windows'u Microsoft Mağazasından indirdiğinizde iki seçeneğiniz vardır: Sıkıştırılmış dosyaların bir derlemesini veya ISO dosyasını indirebilirsiniz. ISO dosyası tüm Windows kurulum dosyalarını tek bir sıkıştırılmamış dosyada birleştirir. DVD veya USB diskten önyükleneilir bir dosya oluşturmak için ISO dosyası indirmeyi seçerseniz, Windows ISO dosyasını diskinize kopyalayın ve ardından Windows USB/DVD İndirme Aracını çalıştırın. Ardından Windows'u doğrudan USB veya DVD sürücünüzden bilgisayarınıza yükleyin.

ISO dosyasını indirdiğinizde, bunu bir USB veya DVD'ye kopyalamanız gerekir. Windows'u yüklemeye hazır olduğunuzda içinde ISO dosyası bulunan USB sürücüsü veya DVD'yi takar ve ardından sürücüdeki kök klasörden Setup.exe'yi çalıştırırsınız. Bu, önce mevcut işletim sistemini çalıştırmanıza gerek kalmadan Windows'u bilgisayarınıza yüklemenize olanak tanır. Bilgisayarınızın BIOS'undan sürücülerin önyükleme sırasını değiştirirseniz, Windows kurulumunu bilgisayarınızdan ilk açtığınızda doğrudan USB sürücü veya DVD'den çalıştırabilirsiniz.

Programı yüklemek için ISO dosyasının bir kopyasını bir diske, USB flaş sürücüye veya başka bir medyaya çıkarabilirsiniz. Programı kurduktan ve lisans koşullarını kabul ettikten sonra, bu lisans koşulları lisanslı bilgisayara yeniden kurulum için programın bir kopyasını yedek kopya olarak oluşturmanıza izin verir. Windows programı yükledikten sonra ISO dosyası kopyanızı silmezseniz ISO dosyasının kopyası yedek kopyanız olarak sayılır. Programı tekrar indirmeniz gerekirse, Microsoft Store hesabınızda İndirme Satın Alma Geçmişinize gidip indirmeye erişebilirsiniz.

Windows 7 USB/DVD Download Tool Kullanımı

Windows 7 ISO dosyasının bir kopyasını oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin;

Windows Başlat butonuna tıklayın ve Windows USB/DVD İndirme Aracını açmak için Tüm Programlar'da Windows USB/DVD Download Tool'a tıklayın.

Kaynak Dosyası kutucuğuna, Windows ISO dosyasının adını ve yolunu girin veya Gözat'a tıklayın ve Aç iletişim kutusundan dosyayı seçin. Next'e tıklayın.

USB flash sürücüde bir kopya oluşturmak için USB Device'ı seçin veya DVD diskte bir kopya oluşturmak için DVD diski seçin.

Dosyayı USB flash sürücüye kopyalıyorsanız açılır listeden USB aygıtınızı seçin ve Begin Copying'e tıklayın. Dosyayı bir DVD'ye kopyalıyorsanız Begin Burning'e tıklayın.

Windows ISO dosyası sürücünüze kopyalandığında, DVD veya USB sürücünüzün kök klasörüne gidip Setup.exe'ye çift tıklayarak Windows'u yükleyebilirsiniz.