WonderFox Document Manager, belgelerinizi yönetip aynı zamanda da yedekleyebileceğiniz bir yardımcı yazılımdır. Geri kurtarma gibi şahane özelliğiyle de dikkat çeken yazılım ile sizin için hayati önem taşıyan belgeleri kurtarabiliyorsunuz.

Oldukça basit bir kullanıma sahip olan WonderFox Document Manager yazılımı, bilgisayarınızdaki tüm belgeleri sizin için otomatik olarak tarar ve önünüze getirir. Böylece uzun süre belgelerinizi aramak zorunda kalmazsınız. Zamandan tasarruf etmenize olanak sağlayan yazılım aynı zamanda tek tık ile tüm belgelerinizi yedeklemenizi de sağlıyor. Kullanıcı dostu arayüzüyle de ön plana çıkan WonderFox Document Manager, bu tarz bir uygulama arayışı olan herkesin mutlaka denemesi gereken bir yazılım.

WonderFox Document Manager'i ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer isterseniz Pro sürüme geçerek daha fazla özelliğe de sahip olabiliyorsunuz.