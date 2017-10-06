Facebook Workplace Chat, sadece işletmelerin kullanımına açık sosyal ağ Workplace'i kullanan çalışanlar için hazırlanmış iletişim, sohbet uygulaması. PC İçin Workplace Chat'i indirerek tarayıcınızı açmadan iş arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

Hali hazırda tarayıcı üzerinden kullanımda olan Workplace Chat’e benzer çalışan masaüstü uygulamada iş arkadaşlarınızla gerçekleştirdiğiniz konuşmalar, paylaştığınız fotoğraf ve videolar orta bölümde konumlandırılırken, sol bölmeden kişilerinizle hızlıca iletişime geçebiliyorsunuz. Son derece sade, modern bir arayüz karşınıza çıkıyor.

Anlık bildirimler yoluyla iş arkadaşlarınızla her daim iletişimde kalmanızı sağlayan Facebook Workplace Chat masaüstü uygulamasında ekran paylaşım özelliği de kullanımınıza sunuluyor. Kötü yanı; ekranı bütünüyle paylaşamıyorsunuz. Sadece masaüstünde çalışan belli bir programı seçebiliyorsunuz. Masaüstünü tamamen paylaşmak istemeyenler veya hassas iş verilerinin, iletişimlerinin ortaya çıkmasını istemeyenler için güzel bir özellik gibi geliyor.

Facebook’un çalışan kesim için özel hazırladığı sohbet uygulaması Workplace Chat, şu anda beta aşamasında. Eminiz, beta aşaması sona erdikten sonra klasik Facebook uygulamasının da masaüstü sürümü çıkarılacaktır. Unutmadan, PC için Workplace Chat’i indirip kullanabilmeniz için 64-Bit Windows 7 işletim sistemli bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor.