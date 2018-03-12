Namaz Vakitleri uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan namaz vakitlerinden haberdar olabiliyorsunuz.

81 il ve ilçe için namaz vakitlerini sizlere sunan Namaz Vakitleri uygulaması, akıllı telefonlarınızda namaz vakitlerinde uyarı bildirimleri alabilmenizi sağlıyor. Kullanışlı bir arayüzle birlikte sunulan Namaz Vakitleri uygulamasında, ezan vakitlerinde özelleştirilebilir zil seslerini de ayarlayabilirsiniz. Günlük namaz vakitlerini ve bir sonraki vakte kalan süreyi de görebileceğiniz uygulamada kıble yönünü bulabiliyor ve aynı zamanda Kabe’yi canlı olarak izleyebiliyorsunuz.

Dini günlerin tarihlerini de güncel olarak sizlere sunan uygulamada Zikirmatik özelliğiyle zikirlerinizi takip edebiliyorsunuz. Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerini de başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan takip edebileceğiniz Namaz Vakitleri uygulamasında birbirinden hoş duvar kağıtlarını da bulabilirsiniz.

Uygulama özellikleri