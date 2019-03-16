Stremio uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan film, dizi ve canlı TV kanallarını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Netflix, iTunes, HBO, YouTube, Twitch ve birçok torrent hizmetinden akışları sağlayan ve binlerce içeriği kolayca bulabilmenizi sağlayan Stremio uygulamasında aradığınız içeriklere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Telefonunuza herhangi bir video dosyası indirmeden streaming yoluyla videoları izleyebileceğiniz platformda, eklentiler bölümünde yer alan tüm eklentileri kurarak hiçbir kaynak sorunu yaşamadan içeriklere ulaşabiliyorsunuz.

Video içeriklerini yüksek görüntü kalitesiyle izleyebileceğiniz Stremio uygulamasında, Türkçe altyazı seçeneklerini de kullanabiliyorsunuz. Altyazı konusunda sorun yaşadığınızda ise BS Player gibi bir video izleme uygulaması indirerek, içerikleri bu uygulama üzerinden oynatabilir ve altyazı ekleme imkanına sahip olabilirsiniz. Hoşunuza giden içerikleri arşivinize ekleyerek daha sonra kolayca erişebilmenize de olanak tanıyan Stremio uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.