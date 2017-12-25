Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda kullanılabilen Tesla mobil uygulaması, Tesla model araçlardan birine sahip olan veya Powerwall pil sahibi kullanıcıların yararlanabileceği bir kontrol ve kumanda sistemidir.

Tesla mobil uygulaması üzerinden araç sahipleri birçok fonksiyonu uzaktan yönlendirebiliyor. Günümüz şartlarında fütürizmi yaşatan Tesla’nın bu mobil uygulama üzerinden araçları kumanda edebilmesi kullanıcıları etkileyecek cinsten.

Gelelim uygulama üzerinden yapılabilecek aktivitelere; öncelikle araç fonksiyonlarından bahsetmek gerekirse, aracınızın şarj durumunu anlık olarak kontrol edebilir ve doldurmayı durdurup başlatabilirsiniz. Ayrıca aracınıza binmeden önce aracı ısıtma ya da soğutma talimatı verebilirsiniz (park halindeyken bile). Aracınız hareket halindeyken yerini tespit edebilir ve güzergahını takip edebilirsiniz. Park halindeyken aracı bulmanız için uygulama üzerinden farları yakabilir yahut kornayı çaldırabilirsiniz. Otopilot fonksiyonu olan modellerde aracı park yerinden çıkartabilir ve zorlu park alanlarına rahatça park ettirebilirsiniz. Ayrıca aracın panoramik çatısını açıp kapatabilirsiniz. Powerwall pillerde de pilin doluluk oranını görüntüleyebilirsiniz. Ancak uygulama sadece Powerwall 2 pillerde kullanılabiliyor. Tesla ürünlerinin keyfini katlayacak mobil uygulamayı Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.