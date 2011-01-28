Google Chrome60.0.3112.78 (Mac)
Mac İçin İnternet Tarayıcısı
Windows'un en popüler tarayıcısı Chrome'un Mac versiyonu.
Google'ın internet tarayıcısı Chrome, modern web standartlarını destekleyen en yenilikçi yazılımlardan. Sade bir arayüzü bulunan tarayıcı, eklenti kütüphanesindeki zengin seçeneklerle pek çok kullanıcının ilk tercihi.
Google Chrome Genel Özellikleri:
Her işlem için tek bir kutu
Adres çubuğuna yazıp hem arama hem de web sayfaları için öneriler alın.
Yeni sekme sayfası
Her yeni sekmeyi açtığınızda, en çok ziyaret edilen siteleri, en çok kullanılan arama motorlarını ve en son yer imi eklenmiş sayfaları ve kapatılan sekmelerin görsel bir örneğini görürsünüz.
En sık ziyaret ettiğiniz sitelerin küçük resimleri
Herhangi bir sekmeden en sevdiğiniz sayfalara ışık hızıyla erişin.
Uygulamalarınız için kısayollar
Sevdiğiniz web uygulamalarını başlatmak için masaüstü kısayolları alın.
Dinamik sekmeler
Yeni pencereler oluşturmak, birden fazla sekmeyi bir pencerede toplamak veya sekmelerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için tarayıcınızdan sekmeleri çabuk ve kolayca taşıyabilirsiniz.
Çökme kontrolü
Kullandığınız her sekme tarayıcıda bağımsız olarak çalışır, bu yüzden bir uygulama çökerse diğerlerini etkilemez.
Gizli mod
Ziyaret ettiğiniz sayfaların Web geçmişinde görünmesini istemiyor musunuz? Özel tarama için gizli modunu seçin.
Güvenli tarama
İnternette kimlik hırsızlığı yaptığından, kötü amaçlı yazılım kullandığından veya güvenli olmadığından şüphelenilen bir web sitesini ziyaret etmek üzereyseniz, Google Chrome sizi uyarır.
Anında yer imleri
Bir web sayfasına yer imi eklemek mi istiyorsunuz? Yalnızca adres çubuğunun sol köşesindeki yıldız simgesini tıklayın.
Ayarları alma
Google Chrome'a geçiş yaptığınızda, mevcut tarayıcınızda kullandığınız tüm yer imlerini ve parolaları kullanabilirsiniz.
Daha kolay indirmeler
Araya giren indirme yöneticisi yok! İndirmenizin durumunu geçerli pencerenin altında izleyebilirsiniz.
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Google Chrome 56.0.2924.87 için Ad SoyadErcan Güner dedi ki;
IMac Bilgisayarımda devamlı ana sayfam olarak kullandığım GOOGLE CHROME aniden kayboldu,tekrar indip kullanmak istiyorum ama onun yerine başka şeyler ekranıma musallat oluyor.
ERCAN
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5- Google Chrome 46.0.2490.71 için Ziyaretçi dedi ki;
çok iyi tavsiye edreim yapanın eline sağlık
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4- Google Chrome 45.0.2454.101 için aydın bayar dedi ki;
chorme güzel ve hızlı çok memnunumArtı Yönleri: yazılım programı güzel
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1- Google Chrome 44.0.2403.107 için Metinolmetin dedi ki;
Son açıklamalarda "google, bizi dinliyor" makalesini okuduktan sonra chrome web tarayıcısını sistemimden tamamen kaldırdım, zaten Firefox kullandığım için ikinci web tarayıcısı olarak(gerekirse)kullanıyordum. Artık İkinci web taryıcılığına Opera yükselmiş durumdadır. Google'la geçmişler ola..Eksi Yönleri: Mikrofondan biz kullanıcıları dinlemesi..
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5- Google Chrome 41.0.2272.118 için Sedat dedi ki;
tek kullandığım programdır çok iyi güzel ve hızlı emeğe saygılarımla tşkler
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 128 / 126,751
- İşletim Sistemi:
- Mac OS X 10.7/Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5/Mac OS X 10.8
- Üretici:
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