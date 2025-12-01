En İyi Orta Segment Telefonlar: Uygun Fiyata Güçlü Donanım!
AnTuTu, en güçlü orta segment telefonlar listesi paylaştı. Zirvede OPPO'nun bir modeli yer aldı. İşte uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Reno 15 Pro, AnTuTu testinde 2 milyon 133 bin 69 puan alarak zirvede konumlandı.
- OPPO Reno 15, 2 milyon 118 bin 556 puan ile ikinci sırada yer aldı.
- Realme Neo 7 SE, 2 milyon 32 bin 756 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.
AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Listenin büyük bir kısmını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonların yer aldığı listede Realme'nin bir modeli zirvede konumlanarak büyük bir başarı elde etti.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Telefonlar (Kasım 2025)
- OPPO Reno 15 Pro: 2.133.069 puan
- OPPO Reno 15: 2.118.556 puan
- Realme Neo 7 SE 2.032.756 puan
- iQOO Z10 Turbo: 2.001.912 puan
- OPPO K13 Turbo 5G: 1.953.888 puan
- vivo Y300 GT: 1.895.610 puan
- Redmi Turbo 4: 1.879.074 puan
- Realme GT Neo 6 SE: 1.606.476 puan
- OPPO Reno 14 Pro: 1.509.677 puan
- OPPO Reno 14: 1.500.278 puan
Kısa süre önce kasım ayının en güçlü Apple cihazları, Apple'ın en sevilen ürünleri, en güçlü Android telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü orta segment telefonlar duyuruldu. Gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alan OPPO Reno 15 Pro, 2.133.069 puan ile zirvede konumlandı.
OPPO Reno 15 ikinci sırada yer aldı. Antutu testinde 2.118.556 puan alan telefonda sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.
Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Max işlemcisinden alan Realme Neo 7 SE, Antutu testinde 2.032.756 puan alarak üçüncü sırada konumlandı. 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi, 120Hz yenileme hızı ve 80W hızlı şarj desteği yer alıyor.
Aşırı Ucuz Oyun Telefonu Yolda! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası
Lava Play Max 5G'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Peki, ucuz oyun telefonu hangi donanım ile birlikte gelecek? İşte telefonun detayları!
iQOO Z10 Turbo 2.001.912 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Telefonda MediaTek Dimensity 8400 işlemcisi mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.