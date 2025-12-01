En İyi Orta Segment Telefonlar: Uygun Fiyata Güçlü Donanım!

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Listenin büyük bir kısmını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonların yer aldığı listede Realme'nin bir modeli zirvede konumlanarak büyük bir başarı elde etti.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Telefonlar (Kasım 2025)

Kısa süre önce kasım ayının en güçlü Apple cihazları, Apple'ın en sevilen ürünleri, en güçlü Android telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü orta segment telefonlar duyuruldu. Gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alan OPPO Reno 15 Pro, 2.133.069 puan ile zirvede konumlandı.

OPPO Reno 15 ikinci sırada yer aldı. Antutu testinde 2.118.556 puan alan telefonda sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Max işlemcisinden alan Realme Neo 7 SE, Antutu testinde 2.032.756 puan alarak üçüncü sırada konumlandı. 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi, 120Hz yenileme hızı ve 80W hızlı şarj desteği yer alıyor.

iQOO Z10 Turbo 2.001.912 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Telefonda MediaTek Dimensity 8400 işlemcisi mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.