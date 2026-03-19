12.000 mAh Bataryalı Android Tablet Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo yeni bir tablet tanıttı. Xiaoxin Pro GT 13 olarak adlandırılan tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Lenovo Xiaoxin Pro GT 13'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2190 x 3504 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Parlaklığı: 800 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 13 MP

Batarya: 12.000 mAh

Hızlı Şarj: 68W

68W Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0

Lenovo Xiaoxin Pro GT 13'ün Ekran Özellikleri Neler?

Lenovo'nun yeni tableti, 13 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 2190 x 3504 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık değeri, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda yeterlidir. Yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Lenovo tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaoxin Pad Pro GT'de 11,1 inç ekran boyutu, 3.2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Kısa süre önce tanıtılan Lenovo Xiaoxin Pro 13'te ise Xiaoxin Pro GT 13 ile aynı ekran özellikleri bulunuyor.

Lenovo Xiaoxin Pro GT 13'ün Bataryası Kaç mAh?

Xiaoxin Pro GT 13'te 12.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Böylece kullanıcılar tableti gün içinde sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Cihaz ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Lenovo Xiaoxin Pro 13'te ise 10.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Lenovo Xiaoxin Pro GT 13'ün İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci, GTA San Andreas, Genshin Impact ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyunun sorunsuz şekilde oynanabilmesini sağlıyor.

Snapdragon 8 Elite daha önce Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13, Honor Magic 7 Pro ve Samsung Galaxy S25 Ultra dahil olmak üzere pek çok cihazda kullanılmıştı. Xiaoxin Pro 13'te ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edildi. Bu sekiz çekirdekli işlemci de çoğu oyunu kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabiliyor.

Lenovo Xiaoxin Pro GT 13 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaoxin Pro 13'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Tab M11 ve Idea Tab Plus dahil olmak üzere Lenovo'nun pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaoxin Pro 13'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Lenovo Xiaoxin Pro GT 13'ün Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 2 bin 799 yuan (18 bin 54 TL)

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 3 bin 199 yuan (20 bin 634 TL)

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 3 bin 599 yuan (23 bin 214 TL)

Lenovo Xiaoxin Pro GT 13'ün 2 bin 799 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 18 bin 54 TL'ye denk geliyor. Buna göre tabletin tahmini Türkiye fiyatı 22 bin TL civarı olabilir. Tabletin Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence tablette işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de çok önemli çünkü kapasite düşük olursa cihazı gün içinde birden fazla kez şarj etmek gerekebiliyor. Lenovo Xiaoxin Pro GT 13'ün ise 12.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü suduğunu söyleyebilirim. Böylece oyun keyfi yarıda kesilmeyecektir. Bu arada tabletin yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunduğunu da belirteyim. Bu özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.