En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 5 Günlük Oyun Zirvede

SteamDB tarafından yayınlanan listeyle beraber Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. 23-30 Eylül tarihlerini kapsayan liste, PC oyuncularının yakın zamanda piyasaya sürülen EA Sports FC 26'ya yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Bu başarı, oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden sadece 5 gün geçmesine rağmen elde edildi.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (23-30 Eylül 2025)

EA (Electronic Arts) tarafından geliştirilip yayınlanan EA Sports FC 26, geride bıraktığımız haftanın en çok satılan oyunlar arasında zirveye yerleşti. 25 Eylül'de piyasaya sürülen oyun, daha 1 hafta olmadan tüm oyuncuların ilgi odağı hâline geldi. Oyun için yapılan incelemelerin yarısından fazlasının olumlu olduğunu da belirtmek gerekiyor.

En iyi tek kişilik korku oyunları arasında yerini alan Silent Hill f tıpkı EA Sports FC 26 gibi ilk haftadan sayıları altüst etti. NeoBards Entertainment tarafından geliştirilen oyun yalnızca 5 günde en çok satan oyunlar arasında ikinci sıraya yükselmeyi başardı. EA Sports FC 26'dan çok daha fazla olumlu değerlendirmeye sahip olması da oyunun ne kadar geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsendiğini gösteriyor.

Listenin üçüncü sırasında Techland tarafından geliştirilip 18 Eylül'de piyasaya sürülen Dying Light: The Beast yer aldı. Türkçe destekli zombi oyunu, hayatta kalma türünü karanlık bir atmosferle birleştirerek oyunculara harika anlar yaşatıyor. Steam'de "Çok olumlu" incelemeye sahip olan oyun, en iyi zombi oyunları listesine girmeye şimdiden hak kazanmış görünüyor.

Henüz piyasaya sürülmemiş olmasına rağmen rekor miktarda ön sipariş alan Battlefield 6 için beklentiler hayli yüksek. Bu da oyunun en çok satılan oyunlar arasında dördüncü sırada konumlanmasına imkân tanıdı. 10 Ekim'de piyasaya sürülecek Battlefield 6'nın tüm Battlefield oyunları arasında özel bir yere sahip olması bekleniyor.

Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades 2, listenin beşinci sırasında yer aldı. 25 Eylül'de piyasaya sürülen oyun, dünya genelinde "Son derece olumlu" incelemeye sahip. Öyle ki 7 bin 551 kullanıcının incelemesinin yüzde 95'i "olumlu" yönde. Bu da Hades 2'nin kısa süre içinde ne kadar çok sevildiğini gözler önüne seriyor.