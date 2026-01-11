Steam Yeni Bir Rekor Kırdı! Bunu Kimse Beklemiyordu

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam, son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Oyunların çeşitliliği, düzenli olarak yapılan indirimler ve kullanıcı dostu arayüzüyle milyonları aynı platformda buluşturan Steam, yeni bir başarının daha altına imza attı. Dijital oyun mağazası kısa süre önce rekor kırdı.

Steam Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı

Steam, 42 milyonu aşkın eş zamanlı oyuncu sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırdı. SteamDB tarafından paylaşılan bilgilere göre dijital oyun platformunda 11 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı oyuncu sayısı 42.042.778 oldu. 2024'ün başlarında 33 milyon kullanıcıya ulaşan platform, aynı yılın eylül ayında 38.3 milyona ulaşmıştı. Bu yükselişte Black Myth: Wukong ve Palworld gibi oyunlar etkili olmuştu.

Steam, 2025 yılının mart ayında ilk kez 40 milyon eş zamanlı oyuncu sayısını görmüştü. Yıl boyunca bu ivme devam etti. Özellikle Kış İndirimi kampanyası, oyuncu sayısının artmasında etkili oldu. Bu ayın başlarında 41 milyon 780 bin 590 oyuncu eş zamanlı olarak dijital oyun platformunu kullanmıştı.

Steam'de Son 24 Saatte En Çok Oynanan Oyunlar

Steam'de son 24 saatte en çok oynanan oyunlar listesinin zirvesinde Counter-Strike 2 yer alıyor. Oynaması ücretsiz olan FPS oyunu, son 24 saatte 1 milyon 602 bin 574 eş zamanlı oyuncu sayısını gördü. İkinci sırada ise 843 bin 563 eş zamanlı oyuncu sayısı ile Dota 2 konumlandı. Bu oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS takip etti.

Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG: BATTLEGROUNDS, son 24 saatte en yüksek 728 bin 820 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan ARC Raiders, 414 bin 16 oyuncu sayısı ile dördüncü sırada konumlandı. Listede ayrıca Rust, Bongo Cat ve Stardew Valley dahil pek çok oyun bulunuyor.