Steam'de %95'e Varan İndirim Başladı! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Steam'de TPS Festivali başladı. Bu kampanya ile birlikte Control Ultimate Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Sniper Elite 5 ve Tom Clancy’s The Division 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyun indirime girdi. Kampanya 1 Eylül 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek.

Ubisoft tarafından geliştirilen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım 47,99 dolar (1.968 TL) yerine 4,79 dolar (196 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

2020 yılının ağutos ayında piyasaya sürülen Control Ultimate Edition da yüzde 90 oranında indirime girdi. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyunun Ultimate sürümü 18,99 dolardan (778 TL) 1,89 dolara (77 TL) düştü.

Ubisoft tarafından geliştirilen Tom Clancy’s The Division 2 yüzde 80 oranında indirime girdi. 2023 yılının ocak ayında piyasaya sürülen oyun 23,99 dolar (983 TL) yerine 4,79 dolar (196 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

En iyi sniper oyunları arasında yer alan Sniper Elite 5 yüzde 80 oranında indirime girdi. Rebellion tarafından 2022 yılının mayıs ayında satışa sunulan oyunun fiyatı 49,99 dolardan (2.050 TL) 9,99 dolara (409 TL) düştü.

Steam TPS Festivali'nde İndirime Giren Oyunlar