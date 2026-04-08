9020 mAh Bataryalı Telefon İçin Tarih Verildi! AMOLED Ekranı Var

vivo tarafından yapılan duyuru ile birlikte T5 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde çoğu mobil oyun sorunsuz şekilde oynanabilecek.

vivo T5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Pro, 15 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo T4 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak T4 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5 Pro'nun satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo T5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5 Pro'nun 215 dolardan daha düşük bir fiyata sahip olacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 567 TL'ye denk geliyor. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

vivo T5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 9020 mAh

9020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: Destekleyecek (IP68 ve IP69)

vivo T5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

T5 Pro'nun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan T4 Pro'da ise 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık mevcut.

T4 Pro göz önünde bulundurulduğunda vivo'nun yeni telefonunda 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor.

vivo T5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

T5 Pro'da Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm bir işlemcinin daha uzun pil ömrü, daha az ısınma ve daha yüksek hız olmak üzere üç temel avantajı bulunuyor. İşlemci, Genshin Impact'i 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemcideki 2.7 GHz hızındaki bir çekirdek, oyun oynama veya 4K video kaydı gibi ağır işlerde devreye giriyor. 2.4 Ghz hızındaki üç çekirdek, sosyal medya uygulamasında gezinme, web tarayıcısında sekmeler arasında geçiş yapma veya kamera uygulamasını açtığınızda etkin hâle geliyor. 1.8 GHz hızındaki dört çekirdek ise ekran kapalıyken arka planda müzik dinleme gibi işlerde çalışıyor. Böylece telefonun pil ömrüne olumlu yönde katkı sağlanıyor.

Snapdragon 7s Gen 4 daha önce POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda da tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan vivo T4 Pro'da ise Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo T5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 9020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece kullanıcılar gün içinde telefonu sık sık şar etmek zorunda kalmayacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse T4 Pro'da 6500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

vivo T5 Pro'nun batarya kapasitesi dikkatimi çekti çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmayı seven biri değilim. Söz konusu telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Kullanıcılar bu sayede powerbank taşımak zorunda kalmayacak. Dolayısıyla bu durumun özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacağını söyleyebilirim.

Telefondaki işlemci hem günlük kullanım hem de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu arada 144Hz yenileme hızının çok önemli bir avantaj olduğunun altını çizeyim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark çok net bir şekilde hissediliyor.