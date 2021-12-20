UltFone iOS Data Recovery
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.27 MB
- Üretici UltFone
-
UltFone iOS Data Recovery, iPhone veri kurtarma ve onarımı programıdır.
UltFone iOS Data Recovery, Windows PC kullanıcılarına iPhone veri kurtarma programı olarak hizmet veriyor. iPhone güncelleme/geri yükleme/iOS sürüm düşürme, iPhone jailbreak yapma, iPhone kilitlenmesi, sıfırlaması veya başka bir senaryoyla kaybolan ve silinen verileri kurtarmanıza yardımcı olan harika bir program. Fotoğraflar, videolar, müzik, mesajlar, kişiler, belgeler ve diğer önemli dosyalarınızı basit üç adımda kurtarabilirsiniz.
iPhone Veri Kurtarma Programı
UltFone iOS Data Recovery, yedeğiniz olsun/olmasın iOS cihazınızdan silinen verileri kurtarır. Fotoğraflar, videolar, WhatsApp sohbetleri dahil 35’ten fazla dosya türünü kurtarabilir. En yeni iPhone modeli ve en son iOS sürümü ile uyumlu çalışan program aynı zamanda sitem kurtarma özelliğine sahiptir. Apple logosunda kalan, kurtarma/DFU modda takılı kalan, donan, siyah ekran veren iPhone’u onarmak için de bu programı kullanabilirsiniz.
UltFone iOS Data Recovery, iPhone/iPad/iPod Touch kullanıcıları için şu anda en yüksek başarı oranına sahip en iyi veri kurtarma çözümüdür. Çeşitli gereksinimleri karşılayan üç kurtarma modu sunar: iOS cihazlarından kurtarma, iTunes yedeğinden kurtarma ve iCloud yedeğinden kurtarma. Bu aracı kullanarak iOS cihazlarınızı takılı kalma veya çökme sorunlarından da kurtarabilirsiniz.
iOS Veri Kurtarma
Bu yolla iTunes/iCloud yedeklemesine gerek kalmadan doğrudan iPhone’u taratabilir ve kaybolan/silinen fotoğrafları, SMS’leri, kişileri, WhatsApp mesajlarını, sesli notları vb. geri alabilirsiniz.
- Bilgisayarınızda programı başlatın ve “Recover Data from iOS Devices” seçeneğini seçin.
- Cihazınızı bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve aygıta güvenin.
- Cihazınız algılandığında taramak istediğiniz dosya türlerini seçin ve devam etmek için “Scan” butonuna tıklayın.
- Taramadan sonra kurtarmak istediğiniz verileri seçin ve bitirmek için “Recover to PC” butonuna tıklayın. Nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz.
iPhone Onarımı
iPhone’unuz takılı kaldıysa veya devre dışı bırakıldıysa ve program tarafından algılanmıyorsa önce işletim sistemini düzeltebilir, ardından kaybolan verileri kurtarabilirsiniz.
- Cihazınızı bağlayın ve ana arayüzde “Repair Operating System”ı seçin. Devam etmek için “Start Repair” butonuna tıklayın.
- Onarımdan önce yazılımı indirmeniz gerekir. Başlamak için “Download”a tıklayın.
- Yazılım indirilebilir olduğunda program cihazınızı onarmaya başlayacak. Bu işlem sırasında cihazınızın bağlantısını kesmeyin. Sonrasında iPhone’unuz yeniden başlatılacak ve normale dönecektir. Ardından kaybolan verileri kurtarabilirsiniz.
UltFone iOS Data Recovery
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 36.80 MB
- Üretici UltFone
-
UltFone iOS Data Recovery, iPhone silinen fotoğrafları, videoları, mesajları, rehberi vs. geri getirmek için veri kurtarma ve onarım programıdır.
UltFone iOS Data Recovery, Mac bilgisayar kullanıcıları için iPhone veri kurtarma ve onarım programı. iPhone, iPad veya iPod Touch’ınızdan silinen fotoğrafları, WhatsApp mesajları, notları ve diğer önemli verileri bu programla kurtarabileceğiniz gibi, iOS güncelleme/geri yükleme sırasında Apple logosunda kalma, donma, kilitlenme gibi yazılımsal sorunları çözebilirsiniz. iOS veri kurtarma programı arayanlara tavsiyemizdir.
iPhone Silinen Dosyaları Geri Getirme Veri Kurtarma Programı
Farklı veri kaybı senaryoları farklı kurtarma modu kullanımı gerektirir. Örneğin; fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra verilerinizi kaybettiyseniz verileri yedekleme olmadan kurtarmanız mümkün değildir. Yanlışlıkla silme, telefonun kırılması/hasar görmesi, fabrika ayarlarına sıfırlanması, kilitlenmesi, iOS sürüm düşürme, iOS güncellemesi, iOS jailbreak, sistem hatası (siyah ekran gibi) gibi durumlar sonrasında kaybolan/silinen verileri kurtarmak 3 basit adımda mümkündür.
- Metin dosyaları: Mesaj, iMessage, Kişiler, SMS’ler, Notlar, Anımsatıcılar, Safari yer imleri, Takvim, Arama geçmişi, Uygulama belgeleri
- Medya dosyaları: Fotoğraflar, videolar, müzik, uygulama fotoğrafları/videoları/ses dosyaları
- Uygulama verileri: WhatsApp ve ekleri, WeChat ve ekleri, Line ve ekleri, FaceTime, Kik ve ekleri, Viber aramaları ve Mesajlar, Tango
Yedek almadıysanız doğrudan iPhone, iPad veya iPod’dan kurtarmayı veya iTunes yedeklemesinden dosyaları kurtarmayı seçebilirsiniz. iTunes yedekleme dosyalarınıza erişip cihazınızdaki mevcut verilerin üzerine yazmadan dosyaları önizleyebilir ve dışa aktarabilirsiniz. Yedek dosyanız yok mu? Bu iPhone veri kurtarma programı, iPhone/iPad/iPod Touch kayıp dosyaları yedek olmadan kurtarmanız için iOS cihazını taramayı destekler.