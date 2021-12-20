UltFone iOS Data Recovery, iPhone veri kurtarma ve onarımı programıdır.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

UltFone iOS Data Recovery, Windows PC kullanıcılarına iPhone veri kurtarma programı olarak hizmet veriyor. iPhone güncelleme/geri yükleme/iOS sürüm düşürme, iPhone jailbreak yapma, iPhone kilitlenmesi, sıfırlaması veya başka bir senaryoyla kaybolan ve silinen verileri kurtarmanıza yardımcı olan harika bir program. Fotoğraflar, videolar, müzik, mesajlar, kişiler, belgeler ve diğer önemli dosyalarınızı basit üç adımda kurtarabilirsiniz.

iPhone Veri Kurtarma Programı

UltFone iOS Data Recovery, yedeğiniz olsun/olmasın iOS cihazınızdan silinen verileri kurtarır. Fotoğraflar, videolar, WhatsApp sohbetleri dahil 35’ten fazla dosya türünü kurtarabilir. En yeni iPhone modeli ve en son iOS sürümü ile uyumlu çalışan program aynı zamanda sitem kurtarma özelliğine sahiptir. Apple logosunda kalan, kurtarma/DFU modda takılı kalan, donan, siyah ekran veren iPhone’u onarmak için de bu programı kullanabilirsiniz.

UltFone iOS Data Recovery, iPhone/iPad/iPod Touch kullanıcıları için şu anda en yüksek başarı oranına sahip en iyi veri kurtarma çözümüdür. Çeşitli gereksinimleri karşılayan üç kurtarma modu sunar: iOS cihazlarından kurtarma, iTunes yedeğinden kurtarma ve iCloud yedeğinden kurtarma. Bu aracı kullanarak iOS cihazlarınızı takılı kalma veya çökme sorunlarından da kurtarabilirsiniz.

iOS Veri Kurtarma

Bu yolla iTunes/iCloud yedeklemesine gerek kalmadan doğrudan iPhone’u taratabilir ve kaybolan/silinen fotoğrafları, SMS’leri, kişileri, WhatsApp mesajlarını, sesli notları vb. geri alabilirsiniz.

Bilgisayarınızda programı başlatın ve “Recover Data from iOS Devices” seçeneğini seçin.

Cihazınızı bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve aygıta güvenin.

Cihazınız algılandığında taramak istediğiniz dosya türlerini seçin ve devam etmek için “Scan” butonuna tıklayın.

Taramadan sonra kurtarmak istediğiniz verileri seçin ve bitirmek için “Recover to PC” butonuna tıklayın. Nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz.

iPhone Onarımı

iPhone’unuz takılı kaldıysa veya devre dışı bırakıldıysa ve program tarafından algılanmıyorsa önce işletim sistemini düzeltebilir, ardından kaybolan verileri kurtarabilirsiniz.