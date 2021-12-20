UltFone iOS System Repair
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.00 MB
- Üretici UltFone
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UltFone iOS System Repair, "iPhone dondu" "iPhone Apple logosunda kaldı" "iPhone açılmıyor" gibi iPhone sorunlarını ve iTunes hatalarını çözen bir programdır.
UltFone iOS System Repair, iOS sistem onarım programı olarak Windows PC kulanıcılarına hizmet veriyor. Kurtarma modunda, siyah ekranda, yeniden başlat döngüsünde, Apple logosunda vb. takılıp kalan iPhone’u veri kaybı olmadan düzeltmek için bu programı kullanabilirsiniz.
UltFone iOS System Repair: iPhone Onarım Programı
UltFone iOS System Repair, üç ana özelliği (kurtarma moduna girme ve kurtarma modundan çıkma, cihazı sıfırlama, işletim sistemini onarma) içeren profesyonel bir iOS sistem kurtarma aracıdır. Bu iOS sistem onarım programıyla herhangi bir iPhone/iPad/iPod Touch’ı tek tıkla kurtarma moduna alabilir veya bu moddan çıkarabilirsiniz. iPhone’un kurtarma modunda kalması, Apple logosunda kalması, sürekli yeniden başlaması, siyah ekranda takılı kalması dahil 150’den fazla iOS sistem sorununu/hatasını herhangi bir veri kaybı olmadan düzeltmenizi sağlar.
iPhone ekranı dondu ve açılmıyor mu? iTunes geri yüklemeyi kullanmak sorunu çözer ancak verileriniz silinir. UltFone iOS System Repair, sistemi veri kaybı olmadan onarır. iTunes ile karşılaştırıldığında teknik bilgi gerektirmez, onarım birkaç tıkla tamamlanır. iTunes olmadan en son iOS sürümüne kolayca yükseltebilir ve yükseltme sırasında telefonunuzun kullanılamaz olması riski yoktur. iPhone parolanızı unuttuğunuzda ve iPhone devre dışı bırakıldığında program, iOS cihazınızı parola olmadan fabrika ayarlarına sıfırlamanızı sağlar. Sıfırladıktan sonra iOS cihazınıza tam erişim şansınız olur. iPhone’unuzu tek tıkla, herhangi bir butona basmaya gerek olmadan kurtarma moduna alabilir, kurtarma modunda kaldıysa tek tıkla çıkarabilirsiniz.
Program, iOS cihazınızı normale döndürmek için iki onarım modu sunar. Teknik bilgi gerektirmez. Standart mod, tüm yaygın iOS sorunlarını veri kaybı olamdan çözer. Gelişmiş mod, standart modla çözülemeyen sorunları giderir ancak tüm veriler silinir. Program, 200’den fazla iTunes hatasını (Error 3194, error 9 veya error 4013) verilerinizi silmeden düzeltir.
- iPhone, iPad, iPod Touch’da kurtarma moduna girmek ve çıkmak için tıklayın.
- Apple logosu, yeniden başlatma döngüsü, siyah ekran gibi 150’den fazla iOS sistem sorununu veri kaybı olmadan düzeltin.
- iPhone, iPad, iPod Touch’ı parola, iTunes, Finder olmadan sıfırlayın.
- iTunes olmadan iOS 15 sürüm düşürme
- Yeni iPhone 13 serisi ve iOS 15 dahil tüm iOS sürümlerini ve iPhone modellerini destekler.
UltFone iOS System Repair
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 20.30 MB
- Üretici UltFone
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UltFone iOS System Repair, iPhone sorunları ve iTunes hatası çözümü arama derdinden kurtaran iOS sistem onarım programıdır.
UltFone iOS System Repair, iOS, iPadOS ve tvOS sistem sorunlarını veri kaybı yaşamadan düzeltmenize yardımcı olan bir Mac programıdır.
iOS Sistem Onarım Programı
Veriler silinmeden iOS betadan çıkma/sürüm düşürme, iOS final sürümüne yükseltme, parola girmeden iPhone fabrika ayarlarına döndürme, tek tıkla kurtarma moduna girme ve çıkma, siyah ekranda takılı kalan, yeniden başlatma döngüsüne giren, kurtarma modunda kalan iPhone’u veri kaybı olmadan düzeltmek için bu iOS sistem onarım programını kullanabilirsiniz.
UltFone iOS System Repair, üç temel özelliğe sahip profesyonel bir iOS sistem onarım programıdır: Kurtarma moduna girme ve çıkma, aygıtı sıfırlama ve işletim sistemi onarma. 150’den fazla iOS sistem sorununu/hatasını/takılı kalma sorununu, 200’den fazla iTunes hatasını, 36’dan fazla Apple TV tvOS sorununu çözen program, her seviyede kullanıcıya açıktır; teknik bilgi/beceri gerektirmez.
UltFone iOS System Repair programı ile çözebileceğiniz bazı sorunlar:
- iPhone devre dışı bırakıldı
- iPhone Apple logosunda kaldı
- iPhone kurtarma modunda kaldı
- iPhone siyah ekran sorunu
- iPhone ekranı dondu
- iPhone yeniden başlatma döngüsü
- iPhone batarya bitti açılmıyor
- iPhone beyaz ekranda kaldı
- iPhone kulaklık modunda takılı kaldı
- iTunes 3194 hatası
- iTunes 4013 hatası
- iTunes 9 hatası
- iTunes iPhone’unuzu yedeklemiyor
- Apple TV iTunes Store’a bağlanamıyor
- Apple TV etkinleştirme başarısız