UltFone iOS System Repair, "iPhone dondu" "iPhone Apple logosunda kaldı" "iPhone açılmıyor" gibi iPhone sorunlarını ve iTunes hatalarını çözen bir programdır.

Erkan Calp - 48 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

UltFone iOS System Repair, iOS sistem onarım programı olarak Windows PC kulanıcılarına hizmet veriyor. Kurtarma modunda, siyah ekranda, yeniden başlat döngüsünde, Apple logosunda vb. takılıp kalan iPhone’u veri kaybı olmadan düzeltmek için bu programı kullanabilirsiniz.

UltFone iOS System Repair: iPhone Onarım Programı

UltFone iOS System Repair, üç ana özelliği (kurtarma moduna girme ve kurtarma modundan çıkma, cihazı sıfırlama, işletim sistemini onarma) içeren profesyonel bir iOS sistem kurtarma aracıdır. Bu iOS sistem onarım programıyla herhangi bir iPhone/iPad/iPod Touch’ı tek tıkla kurtarma moduna alabilir veya bu moddan çıkarabilirsiniz. iPhone’un kurtarma modunda kalması, Apple logosunda kalması, sürekli yeniden başlaması, siyah ekranda takılı kalması dahil 150’den fazla iOS sistem sorununu/hatasını herhangi bir veri kaybı olmadan düzeltmenizi sağlar.

iPhone ekranı dondu ve açılmıyor mu? iTunes geri yüklemeyi kullanmak sorunu çözer ancak verileriniz silinir. UltFone iOS System Repair, sistemi veri kaybı olmadan onarır. iTunes ile karşılaştırıldığında teknik bilgi gerektirmez, onarım birkaç tıkla tamamlanır. iTunes olmadan en son iOS sürümüne kolayca yükseltebilir ve yükseltme sırasında telefonunuzun kullanılamaz olması riski yoktur. iPhone parolanızı unuttuğunuzda ve iPhone devre dışı bırakıldığında program, iOS cihazınızı parola olmadan fabrika ayarlarına sıfırlamanızı sağlar. Sıfırladıktan sonra iOS cihazınıza tam erişim şansınız olur. iPhone’unuzu tek tıkla, herhangi bir butona basmaya gerek olmadan kurtarma moduna alabilir, kurtarma modunda kaldıysa tek tıkla çıkarabilirsiniz.

Program, iOS cihazınızı normale döndürmek için iki onarım modu sunar. Teknik bilgi gerektirmez. Standart mod, tüm yaygın iOS sorunlarını veri kaybı olamdan çözer. Gelişmiş mod, standart modla çözülemeyen sorunları giderir ancak tüm veriler silinir. Program, 200’den fazla iTunes hatasını (Error 3194, error 9 veya error 4013) verilerinizi silmeden düzeltir.