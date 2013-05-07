Viber6.8.6.5 (Windows)
Windows için Viber Popüler Mesajlaşma Uygulaması
Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber artık Windows üzerinde de kullanılabilecek. Viber Windows yazılımı sayesinde listenizde bulunan Viber kullanıcılarıyla ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilecek ve telefon görüşmeleri yapabileceksiniz.
Viber Windows yazılımı mobil cihazınız üzerinde bulunan Viber uygulaması üzerinde bulunan kişi rehberini, mesajları ve arama geçmişini otomatik olarak eşitler. Böylece Viber üzerinden konuşma başlatmak için PC'nizin konforunu sürebileceksiniz.
Viber Windows Sürümü Özellikleri:
- En iyi kalitede HD sesli aramalar
- Görüntülü aramalar
- Metin mesajları ve fotoğraf gönderme
- Grup konuşmaları
- Eğer mobil cihazınız üzerinde Viber yüklüyse, herhangi bir şekilde kayıt gerektirmez
- Rehber ve mesajlarınızı sizin için cep telefonunuz ve Windows arasında senkronize etme
- Cihazlar arasında devam eden çağrı transferi
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Viber 6.0.1.5 için Tamindir delisi dedi ki;
bilgisayara inermi lütfen söyleyinArtı Yönleri: bilmiyorum çünkü daha denemedim Eksi Yönleri: bilmiyorum çünkü daha denemedim
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5- Viber 5.6.0 için selin aykar dedi ki;
arkadaşlar bilgisayara viber yüklenir mi
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Viber için rauf dedi ki;
Menim telfonum sony Xperia 1605 c yüklenir açmır xaiş mene kömek edin
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Cevap yazan: cepde.netcunku bu bilgisayar icin19 Mayıs 2017 Cuma - 13:19:37 - Şikayet Et
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Viber için leyla acar dedi ki;
benim tel c601 hangı surumu indirmem gerekir bilmiyorum indirdm daha once yabancı dıl olarak bende ayarlardan yapamadm olmuyo ama kulanmak isterim lutfen yardmci olur musunuz
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5- Viber 3.0 için Hülya Çetin. dedi ki;
Ben viberi çok seviyorum arkadaşlar indirmeyen arkadaşlar için viber ücretsiz mesajlaşma ve telefonda konuşma programını çok seviyorum.Arkadaşlar bazı telefonlarda viber açılmazsa ya telefonda bir problem vardır yada telefon hafıza kartı istiyor demektir.Artı Yönleri: Bence çooooook güzel bir program arkadaşlar ve çok kullanışlı. Eksi Yönleri: Akıllı telefonuna viber indirmek istemeyen arkadaşlar yüklemek istemezlerse istemezler demektir.
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Cevap yazan: Ziyaretçirica etsem viber nasil yukleniyo tesekurler18 Mart 2015 Çarşamba - 15:37:27 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 94 / 98,823
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Viber Media Inc.
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