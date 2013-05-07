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Viber
TamindirWindowsİnternetİletişimViber

Viber

6.8.6.5 (Windows)
Viber İndir Hemen İndir

80.56 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5

6 Kullanıcı: 4.5/5

4.5
Viber
Viber

Windows için Viber Popüler Mesajlaşma Uygulaması

Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber artık Windows üzerinde de kullanılabilecek. Viber Windows yazılımı sayesinde listenizde bulunan Viber kullanıcılarıyla ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilecek ve telefon görüşmeleri yapabileceksiniz.

Viber Windows yazılımı mobil cihazınız üzerinde bulunan Viber uygulaması üzerinde bulunan kişi rehberini, mesajları ve arama geçmişini otomatik olarak eşitler. Böylece Viber üzerinden konuşma başlatmak için PC'nizin konforunu sürebileceksiniz.

Viber Windows Sürümü Özellikleri:

  • En iyi kalitede HD sesli aramalar
  • Görüntülü aramalar
  • Metin mesajları ve fotoğraf gönderme
  • Grup konuşmaları
  • Eğer mobil cihazınız üzerinde Viber yüklüyse, herhangi bir şekilde kayıt gerektirmez
  • Rehber ve mesajlarınızı sizin için cep telefonunuz ve Windows arasında senkronize etme
  • Cihazlar arasında devam eden çağrı transferi
  • Tamindir delisi
    Viber 6.0.1.5 için Tamindir delisi dedi ki;

    bilgisayara inermi lütfen söyleyin

    Artı Yönleri: bilmiyorum çünkü daha denemedim Eksi Yönleri: bilmiyorum çünkü daha denemedim
    16 Nisan 2016 Cumartesi - 08:20:57 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • selin aykar
    5
    - Viber 5.6.0 için selin aykar dedi ki;

    arkadaşlar bilgisayara viber yüklenir mi

    20 Mart 2016 Pazar - 17:22:24 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • rauf
    Viber için rauf dedi ki;

    Menim telfonum sony Xperia 1605 c yüklenir açmır xaiş mene kömek edin

    19 Mart 2015 Perşembe - 17:20:38 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
    • Cevap yazan: cepde.net
      cunku bu bilgisayar icin
      19 Mayıs 2017 Cuma - 13:19:37 - Şikayet Et
      (0)(0)
  • leyla acar
    Viber için leyla acar dedi ki;

    benim tel c601 hangı surumu indirmem gerekir bilmiyorum indirdm daha once yabancı dıl olarak bende ayarlardan yapamadm olmuyo ama kulanmak isterim lutfen yardmci olur musunuz

    12 Mart 2015 Perşembe - 11:46:37 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Hülya Çetin.
    5
    - Viber 3.0 için Hülya Çetin. dedi ki;

    Ben viberi çok seviyorum arkadaşlar indirmeyen arkadaşlar için viber ücretsiz mesajlaşma ve telefonda konuşma programını çok seviyorum.Arkadaşlar bazı telefonlarda viber açılmazsa ya telefonda bir problem vardır yada telefon hafıza kartı istiyor demektir.

    Artı Yönleri: Bence çooooook güzel bir program arkadaşlar ve çok kullanışlı. Eksi Yönleri: Akıllı telefonuna viber indirmek istemeyen arkadaşlar yüklemek istemezlerse istemezler demektir.
    2 Mart 2015 Pazartesi - 20:47:37 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
    • Cevap yazan: Ziyaretçi
      rica etsem viber nasil yukleniyo tesekurler
      18 Mart 2015 Çarşamba - 15:37:27 - Şikayet Et
      (0)(0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
94 / 98,823
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Viber Media Inc.

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