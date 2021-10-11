Windows 11 sistem gereksinimleri karşılamıyor hatası alanlar için sorunsuz Windows 11 yükseltme sunar. Windows 11 ISO indirme de sunar.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarınızı Windows 11’e yükseltme için Windows 11 ISO indirdiniz ancak yükleme aşamasında “Windows 11 sistem gereksinimleri karşılamıyor” hatası mı alıyorsunuz? Ücretsiz Windows 11 yükseltme aracı olan Windows11Upgrade ile bilgisayarınız Windows 11 minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor olsa dahi Windows 11’i indirip yükleyebilirsiniz.

Araç, dosyaları silmeden Windows 11 yükleme, Windows 11 ISO indirme, Windows 11 temiz kurulum, Windows 11 yükseltme seçenekleri sunuyor.

Windows 11 Yükseltme Aracı

Windows 11 Upgrade, adından da anlaşılacağı gibi yeni işletim sistemini sisteminize indirip kurmanıza yardımcı olacak ufak boyutlu bir araç.

Microsoft’un sunduğu Windows 11 yükseltme aracından farklı olarak Windows 11 sistem gereksinimlerini es geçiyor. Yani bilgisayarınız Windows 11 yüklemek için uygun olmasa bile bu araç yardımıyla yeni işletim sistemine geçebiliyorsunuz. Araç, portable yani kurulum gerektirmiyor (kurulumsuz); tek yapmanız gereken arşiv dosyasını istediğiniz bir yere açmak. Arayüz, Windows 11 kurmak veya indirmek istediğiniz ISO dosyasını seçmeniz için iki temel seçenek sunan ufak bir pencereden oluşuyor.

Windows 11 ISO İndir

“Windows 11 ISO İndir” seçeneğini seçerseniz, araç sizden dil seçmenizi istiyor ve ilgili ISO dosyasını indirme işlemini başlatıyor. Dosyayı indirdikten sonra araç size üç kurulum seçeneği sunuyor. “Upgrade” seçeneği, dosyalarınız ve uygulamalarınız silinmeden Windows 11 yükseltme işlemi sağlıyor. “Data only” seçeneğinde verilerinizi korunuyor ancak uygulamalarınız siliniyor. “Clean install” Windows 11 temiz kurulum işlemi gerçekleştiriyor.

Geliştiriciye göre, mevcut işletim sisteminizle aynı dil paketini seçmeniz önemli; aksi taktirde yükseltme seçeneği devre dışı bırakılıyor. Temiz yükleme ve dosyalar silinmeden yükleme seçeneklerine sahipsiniz.

Windows 11 Yükleme

Aracın öne çıkan özelliği, bilgisayarınızın Microsoft tarafından dayatılan yüksek sistem gereksinimlerini karşılamasa dahi Windows 11 yükleyebilmeniz. Microsoft, minimum gereksinimleri karşılamayan bir bilgisayara yüklemem yapılmamasını öneriyor; bu nedenle yükseltmeden doğacak risk tamamen sizde.

Yeni Microsoft işletim sistemi Windows 11’i kurmaya karar verdiyseniz, Windows11Upgrade indirme konusunda size yardımcı olabilecek harika bir araç.

Windows 11 Ücretsiz Mi?

Windows 11 ücretsiz mi? Windows 11 kaç para? Windows 11, bilgisayarlarında Windows 10 yüklü kullanıcılar için ücretsiz yükseltme olarak sunuluyor ancak bu, yalnızca yükseltmeye uygun cihazlar için geçerli. Windows 10 yüklü bir bilgisayara sahipseniz, ücretsiz yükseltmeyi almaya uygun olup olmadığını kontrol etmek için Microsoft'un PC Health Check uygulamasını kullanabilirsiniz.