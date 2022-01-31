En çok indirilen iPhone uygulamaları listesi ile iOS kullanıcılarının devamlı olarak kullandığı uygulamaları ortaya çıkarıp uygulama keşfetmenizi sağlıyoruz.

Liste özellikle uygulamaların güncel indirme sayıları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu da listede yer verilen uygulamaların iOS kullanıcıları arasında oldukça popüler uygulamalardan oluştuğu anlamına geliyor.

Başlamadan önce belirtmek gerekir ki uygulamalar Apple'ın yıl sonu özeti raporunda yer verdiği bilgiler baz alınarak hazırlanmıştır. Bu raporda tüm yıl boyunca App Store kullanıcılarından yoğun ilgi görmüş en iyi iPhone uygulamaları yer almıştır.

En Çok İndirilen iPhone Uygulamaları Listesi

Hayat Eve Sığar

Telegram Messenger

e-Nabız

WhatsApp Messenger

Instagram

YouTube

Trendyol

Getir

TikTok

e-Devlet

MHRS

Facebook

Yemeksepeti

Google Maps

Zoom

Hepsiburada

Snapchat

BiP Messenger

Ziraat Mobil

Gmail

Yukarıdaki listeyi en çok indirilen iPhone uygulamaları oluşturuyor. Bu uygulamaların tam olarak ne amaçla geliştirildiğin, neden bu kadar çok indirildiğini ve çok daha fazlasını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Hayat Eve Sığar

Hayat Eve Sığar uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, salgın riskinin en az düzeyde tutulması ve virüsün insanlara bulaşmasını engellemek amacı ile geliştirilip yayımlanmış bir mobil uygulamadır.

Uygulama özellikle HES (Hayat Eve Sığar) kodu öğrenme ve bulunulan bölgedeki salgının seyri hakkında bilgilenme açısından en çok kullanılan ve indirilen iOS uygulamalarından biri olmuştur.

2. Telegram Messenger

Telegram, WhatsApp Messenger'da görüntülenen gizlilik sözleşmesi dolayısıyla kullanıcıların alternatif olarak kullanmaya başladığı bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama elbette ki sadece WhatsApp'ın gizlilik sorunları yüzünden kullanıcı kaybetmesi ile öne çıkan bir uygulama değildir.

Yakınlarınızla iletişim kurmak için kullanabileceğiniz bu uygulama, özellik bakımından WhatsApp'la yarışabilecek hatta onda olmayan özelliklere bile sahip olan bir uygulamadır fakat çok indirilmesinin ana nedeni bu değildir. Telegram özellikle gizlilik üzerine ağırlık veren bir uygulama olduğu için kullanıcılardan yoğun ilgi görmüştür.

3. e-Nabız

E-nabız tahlil sonuçlarının, çekimi yapılan tıbbi görüntülerinin, kişinin sağlık bilgilerinin yer aldığı bir uygulamadır. Gündelik hayatta büyük bir kolaylık sağladığı için iOS'te en çok indirilen sağlık uygulamalarından biri olmuştur.

4. WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger, dünyanın en çok popüler anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Neredeyse tüm dilleri destekleyen anlık mesajlaşma uygulaması, tanıdığınız kişilerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmanızı sağlar.

Özellik bakımından da oldukça geniş bir yelpaze sunan WhatsApp, gizlilik çerçevesindeki tartışmalar yüzünden çok fazla kullanıcı kaybetmiş olsa da en çok indirilen iPhone uygulamaları arasında yer almaya devam ediyor.

5. Instagram

İlk ortaya çıktığı günden itibaren büyük bir potansiyel taşıdığını gösteren sosyal medya uygulaması Instagram, seneler önce Facebook (şimdilerde Meta olarak biliniyor) tarafından satın alınmıştı.

Uygulama, yıllar önce gerçekleştirilen satın alma işleminden itibaren o kadar çok gelişti ki bugün neredeyse her akıllı telefon için olmazsa olmaz uygulamalardan biri konumunda olduğu söylenebilir.

Instagram'ı bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse sosyal medya platformu, 24 saatin sonunda kaybolan hikâyeler (arşiv özelliği sayesinde hikâyeyi paylaşan kişi kaybolduğunda bile görebilir) paylaşabileceğiniz, fotoğraf ve videolar yayımlayabileceğiniz, takip ettiğiniz ve sizi takip eden kişilere direkt mesaj gönderebileceğiniz bir platformdur.

6. YouTube

Google'ın çevrim içi hizmetlerinden biri olan YouTube, video içerik tüketiminin artması ile en çok indirilen iOS uygulamalarından biri olmuştur. Son birkaç yıldır devam eden video içerik trendinin hâlâ sürmesi de YouTube'un uzun yıllarca bu listede yer almaya devam edeceğini gösteriyor.

7. Trendyol

Trendyol ayakkabı, çanta, saat, gözlük, makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, parfüm, spor malzemeleri, temizlik malzemeleri, bebek giyim, bebek ürünleri, çocuk ürünleri, bilgisayar, tablet, oyun konsolları, televizyon, beyaz eşya, cep telefonları ve çok daha fazlasını online olarak sipariş verebileceğiniz bir uygulamadır.

Kullanıcılara belirli dönemlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunması da uygulamanın en çok indirilen iPhone uygulamaları arasında yer almasının bir nedenidir.

8. Getir

Getir, gündüz ya da fark etmeksizin günün her anında yemek sipariş edebileceğiniz bir uygulamadır. Kullanıcılara özel kampanyalar sunması ve rakiplerine göre promosyon konusunda daha çok çalışma yapması da insanlara uygulamayı indirtmeyi başarıyor.

9. TikTok

TikTok muhtemelen bundan birkaç sene sonra bile en popüler sosyal medya uygulamaları arasındaki yerini korumuş bir uygulama olacaktır. Bu öngörünün dayanağı ise platforma yönelik yapılan baskılara rağmen kullanıcı kitlesinden ödün vermemeyi başarmasıdır.

10. e-Devlet

e-Devlet uygulaması, www.turkiye.gov.tr adresindeki hizmetleri telefonlara getiren kapsamlı bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde Adalet Bakanlığı Mahkeme Dava Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama, SGK GSS Prim Borcu Sorgulama gibi hizmetlerden saniyeler içinde yararlanmak mümkündür.

11. MHRS

MHRS, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından iOS kullanıcılarına sunulan hastane randevu uygulamasıdır. iPad ve iPhone için geliştirilen uygulama özellikle kolaylık sayesinde vatandaşların en çok indirdiği uygulamalardan biri olmuştur.

12. Facebook

Birkaç sene önce yaptığı büyük çıkışla insanların hayatına giren Facebook, internet kullanıcılarının büyük bir kısmını sosyal medya kullanıcısı hâline getirmiştir.

İlk ortaya çıktığı andan itibaren yenilikçi bir tutumla hareket eden sosyal medya platformunun iOS uygulamasının en çok indirilen iPhone uygulamaları listesinde önemli bir sırada yer alması, platformun hâlâ ne kadar çok ilgi gördüğünün bir göstergesidir.

13. Yemeksepeti

Kebap mı, lahmacun mu? Pizza mı, hamburger mi? Yemeksepeti, çevrvenizdeki restoranlardan dilediğinizi seçip yemek siparişi verebileceğiniz bir uygulamadır. Ödeme seçenekleri arasında kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme ya da online ödeme vardır.

Getir gibi Yemeksepeti de Türkiye'nin dört bir yanındaki insanın ihtiyacını karşılayarak en çok indirilen iPhone uygulamaları listesinde yer almayı başarmıştır.

14. Google Maps

Google Haritalar (Google Maps), bilmediğiniz bir ülke ya da şehirde kaybolmamanız, yeni yerler keşfetmeniz için harika bir uygulama olsa da zaman içinde aldığı güncellemelerle bundan çok daha fazlası olmuştur.

Google Maps sayesinde artık bulunduğunuz bölgede nerelerin açık olduğunu ve ne zamana kadar açık olacağını kolayca öğrenebiliyor, trafik durumunu canlı olarak görebiliyor, kapalı yollara göre rota belirleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edebiliyorsunuz.

15. Zoom

Zoom da diğer pek çok uygulama gibi salgın döneminde uygulanan karantina tedbirleri dolayısıyla indirme oranında büyük bir artış meydana gelerek en çok indirilen iPhone uygulamaları arasına yerleşen uygulamalardan biri olmuştur.

Uygulamanın sunduğu aynı anda video konferansı yapılacak kişi sayısının arttırılması gibi avantajlar, Zoom'u en çok kullanılan iOS uygulamalarından biri hâline getirmiştir.

16. Hepsiburada

Hepsiburada tıpkı Trendyol gibi online alışveriş yapabileceğiniz bir uygulamadır. Telefon, bilgisayar, çamaşır makinesi ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz uygulama, oldukça basit ve sade bir arayüze sahiptir.

17. Snapchat

Snapchat her ne kadar Türkiye'de çok kullanılmayan sosyal medya uygulaması olarak görülse de azımsanmayacak kadar kullanıcısı vardır. Bu da en çok indirilen iPhone uygulamaları listesine yansımıştır.

18. BiP Messenger

BiP Messenger, Turkcell tarafından sunulan oldukça renkli bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp Messenger'da olduğu gibi BiP'te de fotoğraf, video, belge, konum paylaşabilir ve 15 kişiye kadar HD kalitede sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

19. Ziraat Mobil

Ziraat Mobil, kolay ve anlaşılır arayüzü ile kurumsal ve bireysel müşterilerin bankacılık işlemlerine kolayca erişmesini sağlar. Bu uygulama ile birine para gönderebilir, IBAN öğrenebilir, kart ile ilgili işlem geçmişini görüntüleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

20. Gmail

En çok indirilen iPhone uygulamaları listemizin son sırasında Gmail yer alıyor. Gmail yine bir Google hizmeti olmakla birlikte kullanıcıların e-posta gönderip alma ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulamadır.

Sade, temiz, modern arayüzü ile kullanıcıların beğenisini kazanan e-posta uygulaması, son zamanların en çok indirilen iOS uygulamalarından biri olmuştur.