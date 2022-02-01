Google Play En İyi Mobil Oyunlar
Google play en iyi mobil oyunlar neler? Akıllı telefon ya da tablette keyifli vakit geçirmek isteyen kullanıcılar için bir liste hazırladık.
Google play en iyi mobil oyunlar neler? Akıllı telefon ya da tablette keyifli vakit geçirmek isteyen kullanıcılar için bir liste hazırladık.
Listede battle royale oyunları, eğlenceli oyunlar, rekabetçi oyunlar gibi pek çok kategoriden yapımlar yer alıyor. En iyi oyunlar (Android) listesinde yer alan oyunlar, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahiptir.
Google Play Mobil Oyunlar Listesi
- Pokemon Unite
- League of Legends: Wild Rift
- Marvel Future Revolution
- Disney Pop Town
- PUBG New State
- Garena Free Fire
- Candy Crush Saga
- Brawl Stars
- Among Us
- FIFA Mobile 21
- Call of Duty Mobile
- Pokemon GO
- Genshin Impact
- State of Survival
- Harry Potter Hogwarts Mystery
- The Lord of the Rings: Rise to War
- Angry Birds Journey
- Asphalt 9: Legends
- Real Racing 3
- MentalUp
- Need for Speed No Limits
- Space Marshals 2
- Soul Knight
- F1 Mobile Racing
Google Play en iyi mobil oyunlar listesi, yukarıdaki yapımlardan oluşuyor. Bu oyunlar hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
1. Pokemon Unite
TiMi Studio Group tarafından geliştirilen Pokemon Unite, başarılı bir League of Legends alternatifidir. MOBA türündeki yapımda üç farklı koridor mevcuttur. Oyuncular, seçtiği Pokemon karakterinin özelliklerine uygun koridora gidebilir. Pokemon karakterleri seviye atladıkça yeni güçler kazanır.
2. League of Legends: Wild Rift
League of Legends: Wild Rift, PC platformunun en popüler MOBA oyunları arasında yer alan League of Legends'ın mobil sürümüdür. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımda maçlar PC platformuna kıyasla daha kısa sürüyor.
3. Marvel Future Revolution
Google Play en iyi mobil oyunlar listesinde yer alan Marvel Future Revolution, açık dünya temasına sahip aksiyon rol yapma oyunudur. Oyunda Spider-Man, Black Widow, Captain America, Dr. Strange dahil olmak üzere pek çok süper kahraman bulunuyor.
4. Disney Pop Town
Oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine olanak tanıyan Disney Pop Town, eşleştirme oyunudur. Diğer seviyeye geçebilmek için balonları eşleştirerek patlatmanız gerekiyor. Seviye atladıkça oyunun zorluk seviyesi de artıyor.
5. PUBG New State
Kaliteli grafiklere sahip olan PUBG New State, battle royale türünü seven oyunculara hitap ediyor. PUBG Mobile 2 olarak da bilinen yapım, pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Oyunda yeni araçlar ve haritaların yanı sıra silah, mermi gibi ögelerin yer aldığı Drone Store isimli mağaza da mevcuttur.
6. Garena Free Fire
Garena Free Fire, mobil cihazlar üzerinden en çok oynanan battle royale oyunlarından bir tanesidir. Maçların yaklaşık olarak 10 dakika sürdüğü oyunda 50 oyuncu hayatta kalmaya çalışıyor. Oyuncular 4 kişiye kadar takım kurabilir. Oyunda ayrıca sesli sohbet sistemi de yer alıyor.
7. Candy Crush Saga
Özellikle bir dönem çok büyük bir popülerlik elde eden Candy Crush Saga, günümüzde popülerliğini hâlâ devam ettiriyor. Google play en iyi mobil oyunlar listesinde yer alan yapımda bölümleri başarı ile tamamlamak için aynı renge sahip üç şekeri eşleştirmeniz gerekiyor.
8. Brawl Stars
Popüler battle royale oyunu Brawl Stars, eğlenceli oynanış sunan oyun modları ile dikkat çekiyor. Çevrim içi tabanlı oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.
9. Among Us
Haini bulma oyunu olan Among Us, mobil cihazlar arasında çok popülerdir. 4’ü aşkın oyuncunun yer aldığı yapım, uzay gemisinde geçiyor. Oyunda her karaktere ekip arkadaşı ya da sahtekâr rolü veriliyor. Sahtekâr rolüne sahip karakterin ortaya çıkmadan diğerlerini öldürmesi gerekiyor.
10. FIFA Mobile 21
Electronic Arts’ın mobil cihazlar için geliştirdiği FIFA Mobile 21, oyuncuların akıllı telefon ya da tablet üzerinden futbol oynayabilmesine olanak tanır. Ultimate Team modunun yer aldığı oyunda çok sayıda takım ve stadyum yer alıyor.
11. Call of Duty Mobile
Google Play en iyi mobil oyunlar listesinde yer alan Call of Duty Mobile, çok sayıda çok oyunculu moduna sahiptir. Çok oyunculu modları arasında battle royale da mevcuttur. Çok kaliteli grafiklere sahip olan yapımı oynayabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç vardır.
12. Pokemon GO
Oyunculara farklı bir deneyim sunan Pokemon GO, arttırılmış gerçeklik oyunudur. Oyunda çok sayıda Pokemon toplamanız gerekiyor. Bunun için dışarıda gezmelisiniz.
13. Genshin Impact
Açık dünya temasına sahip aksiyon rol yapma oyunu olan Genshin Impact, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahiptir. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yapım, takım oluşturabilme seçeneği de mevcuttur.
14. State of Survival
Zombilerin yer aldığı State of Survival’da amaç hayatta kalmaya çalışmaktır. Google Play en iyi mobil oyunlar listesinin on dördüncü sırasında yer alan yapımda takım çalışması yapabilir ve güvenli bir sığınak inşa edebilirsiniz.
15. Harry Potter Hogwarts Mystery
Sihirbazlık ve büyücülük okulu Hogwarts’ta geçen Harry Potter Hogwarts Mystery, rol yapma oyunudur. Yeni bir cadı ya da büyücü olarak başlanılan oyunda sihirli büyüler öğrenilip güçlü iksirler hazırlanıyor.
16. The Lord of the Rings: Rise to War
Dünya genelinde çok büyük popülerliğe sahip olan Yüzüklerin Efendisi serisinin mobil oyunu olan The Lord of the Rings: Rise to War, Netease Games tarafından geliştirildi. Strateji türündeki yapım, J.R.R. Tolkien’ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesine dayanıyor.
17. Angry Birds Journey
Angry Birds serisinin başarılı oyunu Angry Birds Journey, sapan aracılığı ile kuşları fırlatarak yavru kuşları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda çok sayıda bölüm yer alıyor.
18. Asphalt 9: Legends
Çok başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafiklere sahip olan Asphalt 9: Legends’ın Kariyer modunda 60’dan fazla sezon ve 800’ün üzerinde yarış bulunuyor. Oyunda Ferrari, Porsche, Lamborghini ve W Motors gibi üreticilerin popüler araçlar mevcuttur.
19. Real Racing 3
Google Play en iyi mobil oyunlar arasında bulunan Real Racing 3, gerçekçi yarış deneyimi sunuyor. Başarılı yapımda Ford, Aston Martin, McLaren ve Bugatti gibi üreticilerin 300’den fazla aracı bulunuyor.
20. MentalUp
Çocuklar için tasarlanan MentalUp, eğlenceli zeka oyunudur. Yapımda hafıza, dikkat, mantık, görsel ve sözel kategorilerinde 100’den fazla mini oyun yer alıyor. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan MentalUp, detaylı performans raporu sunar.
21. Need for Speed No Limits
Bugatti, Lamborghini, McLaren, Pagani, Koenigsegg, Hennessey ve daha fazlası gibi üreticilerin popüler araçlarının yer aldığı Need for Speed No Limits’te çok sayıda yarış yer alıyor. Oyunda araç kişiselleştirme seçeneği de bulunuyor.
22. Space Marshals 2
Space Marshals 2, Google Play en iyi mobil oyunlar listesinin yirmi ikinci sırasında yer alan başarılı bir yapımdır. Kuş bakışı kamera açısına sahip olan oyunda şerif Burton, suçluları yakalamaya çalışıyor.
23. Soul Knight
Aksiyon seviyesinin oldukça yüksek olduğu Soul Knight’ta farklı yeteneklere sahip çeşitli karakterler yer alıyor. Çok sayıda silahın yer aldığı yapımda uzaylılar ile mücadele ediyorsunuz.
24. F1 Mobile Racing
F1 Mobile Racing, Formula 1 yarışlarını seven oyunculara hitap ediyor. 2021 FIA Formula One World Championship’in resmi mobil oyununda Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc ve Fernando Alonso gibi başarılı isimler mevcuttur.
Google Play en iyi mobil oyunlar listesinin sonuna geldik. En iyi Android oyunları listesinde denemek istediğiniz bir oyun var mı? Bu oyunun indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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