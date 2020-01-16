Microsoft Edge, Windows 10’un varsayılan internet tarayıcısı ve Mac bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

Parolalarınız, sık ziyaret ettiğiniz siteler, ayarlarınız her şey cihazlar arasında (Windows, Mac, Android, iOS) eşitleniyor. Chromium tabanlı Microsoft Edge, Google Chrome’da kullandığınız tüm eklentileri (uzantıları) çalıştırabiliyor ve kendi içerisinde sadece güvenli eklentilerin olduğu mağaza sunuyor. Google Chrome’dan memnun değilseniz Microsoft’un yeni Edge Chromium tarayıcısını indirip kullanmalısınız.

Microsoft’un yenilediği modern web tarayıcısı Edge, Google Chrome ile aynı motor üzerinde çalışıyor. Google Chrome’un birkaç özelliği mevcut. En önemlisi Chrome eklentilerini kullanabiliyorsunuz. Tarayıcıyı ilk kez başlattığınızda Google Chrome’dan parola ve yer imlerinizi aktarıp aktarmayacağınız soruluyor. Chrome’daki tüm verilerinizi tek tıkla Edge’e aktarabildiğiniz gibi aktarmama seçeneğiyle tamamen yeni bir tarayıcı olarak da kullanabilirsiniz. Başlangıç sayfasını özelleştirebildiğiniz tarayıcının birçok özelliği (PDF dosyalarını kalemle imzalama, içeriği Excel ve Word’e gönderme, web sitelerindeki gereksiz içerikleri kaldırarak içeriğe odaklanmanızı sağlayan gelişmiş okuyucu modu, izleme engelleme vs) bulunuyor. Siyah tema sevenler için Dark mode da mevcut. Koyu ve aç mod, sistem tercihine göre otomatik olarak ayarlanıyor ancak elle de seçebiliyorsunuz.