WhatsApp Messenger0.2.5371 (Windows)
Masaüstü için Anlık Mesajlaşa Yazılımı
WhatsApp Messenger artık internet tarayıcımıza bağlı olmadan çalışan bir program olarak kullanılabiliyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger uygulamasının masaüstü sürümü olarak bizlerle buluşan WhatsApp Messenger PC, bizlere bilgisayarlarımız üzerinde WhatsApp kullanma şansı sunuyor.
Tamamen ücretsiz olarak sunulan uygulama ile anlık mesajlaşmalarımızın tamamını masaüstünden takip edebiliyor ve yine arkadaşlarımıza dosya, fotoğraf ve video gönderebiliyoruz. Mobil sürümlerde yer alan neredeyse tüm özellikleri masaüstünde kolayca kullanabilmemize olanak sağlayan WhatsApp Messenger Masaüstü sürümü gerçekten oldukça kullanışlı.
WhatsApp Bilgisayar Sürümü Nasıl Kullanılır?
Daha önceden yayınlanan WhatsApp Web sürümü mantığıyla çalışan WhatsApp masaüstü sürümünü kullanabilmeniz için telefonunuz üzerinde uygulamanın açık olması ve bilgisayarınız ile mobil cihazınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey uygulama üzerinde yer alan Menü - WhatsApp Web sekmesi yardımıyla bilgisayar ekranınız üzerinde yer alan QR kodu okutmak. Bu noktada masasüstü programının web versiyonundan tek farkı herhangi bir tarayıcıya ihtiyaç duymaması diyebiliriz.
Sonuç olarak akıllı telefonlarınız üzerinde WhatsApp kullanıyorsanız, WhatsApp masaüstü de mutlaka bilgisayarlarınız üzerinde bulunması gereken yazılımlardan bir tanesi.
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WhatsApp Messenger 0.2.3572 için serkan korkmaz dedi ki;
telefonum artık olmadığı için pc me indirdim çok saçma olmuş
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5- WhatsApp Messenger 0.2.3572 için Ziyaretçi dedi ki;
nasıl bir uygulama şimdi deniycem
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5- WhatsApp Messenger 0.2.3572 için Enes baturAd Soyad dedi ki;
Güzelllllllllllllllllllllllllll
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5- WhatsApp Messenger 0.2.3572 için Hakim YGM dedi ki;
Harika bir uygulama emeğinize sağlık. Telefonunuzla senkronize etmek için açılan barkodu telefonunuzdaki whatsapp Web den okutuyorsunuz:
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WhatsApp Messenger 0.2.3572 için Ziyaretçi dedi ki;
indiriyoz bakicizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 1,905 / 84,282
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win10/Win8.1
- Üretici:
- WhatsApp Inc.
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