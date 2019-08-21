Blitz, League of Legends (LoL) oyununu oynayanlar için hazırlanmış bir masaüstü uygulaması. Rün, eşya dizilimi, sihirdar büyüleri, her şeyi otomatik olarak gerçekleştirerek LoL oyuncularına yardımcı olan Blitz League of Legends uygulaması tamamen ücretsiz ve Türkçe.

Blitz, şampiyonunuzu otomatik olarak tanımlayarak koridordaki rakibinizi karşı koymak için en iyi rünleri ve eşyaları öneren ayrıca seçtiğiniz şampiyonun istatistiklerini otomatik olarak gösterip kazandıklarını otomatik olarak gösteren bir LoL masaüstü uygulaması. League Client API’s ile çalışan uygulama, oyunda olmadığınızda zamanla gelişebilmeniz için eşsiz güçlü ve zayıf yönlerinizi belirten kişisel bir profilinizi oluşturuyor. Günlük oyuncular için tasarlanan uygulama, sadece genel öneriler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda eşleşmeye özgü bilgiler istatistikler de sağlıyor. Ayrıca detaylı bileşen düzeyinde eşya dizilimi veren tek veri odaklı araç olma özelliğini taşıyor. Tüm önerileri 1’e, en sık yapılana, 2 en yüksek kazanma oranına sahip şeklinde filtreleme yapabiliyorsunuz.

Peki, League of Legends (LoL) masaüstü uygulaması Blitz ban sebebi midir? Hayır. Blitz’i kullanmanız hiçbir avantaj sağlamadığından ban sebebi değildir. Herkes gibi oyunu normal bir şekilde oynarsınız. Hatta birçok yayıncı ve dağıtıcı blitz uygulamasını kullanmaktadır.