Shield cihazlar için Nvidia GeForce Now başlangıçta Nvidia Grid olarak piyasaya sürüldü ve şirketin PlayStation Now'a cevabı olarak piyasaya çıktı. Nvidia Shield TV kutusunda veya Shield Tablet'te oynatılabilen özel GeForce grafik özellikli PC'lerde saklanan oyunlara erişim sağlayan bir bulut oyun hizmetidir.

Pascal tabanlı PC'leri ve GTX 1080 grafiklerini kullanan sunucularda çalışır, bu nedenle oyunları en iyi şekilde çalıştırabilir ve cihazınıza aktarabilir.

GeForce Now'ın PC ve Mac sürümü çok farklı.

Steam, GOG, Origin, Ubisoft'un Uplay ve diğer çevrimiçi hub'larından satın alınan belirli oyunlara istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde oynamak için erişim sağlar. Oyunlar aynı zamanda bir GTX 1080 PC'de oynanır, hangi bilgisayara akarsanız yayınlansın size en iyi deneyimi yaşatır.

Ayrıca, herhangi bir yeni donanıma yatırım yapmak zorunda kalmadan Apple Mac'te üst düzey PC oyunları oynayabileceğiniz anlamına gelir.

GeForce Now'ın her iki sürümü için oyunlar uzaktan saklanır ve oynatılır ve 1080p'ye kadar ve saniyede 60 kare hızında video, kontrol kodları internet üzerinden ters yönde gönderilirken cihazınıza aktarılır. Son derece düşük bir gecikme hizmetidir, bu yüzden çok az gecikme vardır ve oyun doğrudan cihazınızda depolanmış gibi yanıt verir. Birçok yönden farkı anlatamazsınız.