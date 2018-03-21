Sony Xperia Flash Tool, ROM indirme ve yükleme, bootlader kilidini açma gibi Sony Xperia Companion programının izin vermediği işlemleri yapmanızı sağlıyor. Sony Xperia Android telefon kullanıcısı olarak sürüm düşürme (downgrade) işlemini bu programla rahatlıkla yapabilirsiniz.

Sony’nin Xperia telefon kullanıcılarına ücretsiz sunduğu Sony Flash Tool programı, Sony Xperia Companion’dan farklı olarak cihazınıza dilediğiniz yazılımı atmanıza izin veriyor. Custom ROM’ları tercih ediyorsanız bu programla rahatlıkla ROM indirme, ROM atma, ROM yükleme işlemlerini yapabilirsiniz. ROM yükleme, rootlama için gerekli bir işlem olan bootlader kilidinin kaldırılmasını da bu program yapmaktadır.

Kod yazmakla uğraşmadan butonlara tıklayarak Sony Xperia telefonunuza istediğiniz yazılımı kolayca yüklemenize izin veren grafiksel kullanıcı arayüzü sunan Sony Flash Tool programı, Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerini destekliyor. Unutmadan, programın çalışması için en yeni USB sürücülere ihtiyacınız var. Sürücü yüklemesini Sony Xperia Companion programı ile yapabilirsiniz.