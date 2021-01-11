Telegram Nedir?

Telegram, güvenli/güvenilir olmasıyla öne çıkan ücretsiz mesajlaşma programı. WhatsApp'a alternatif programlar arasında en başta gelen Telegram, web, mobil (Android ve iOS) ve masaüstü (Windows ve Mac) platformda kullanılabiliyor.

Telegram, telefon rehberinizde kişilerle ücretsiz olarak mesajlaşmanıza izin veren süper hızlı ve basit bir uygulamadır. Grup sohbetleri gerçekleştirme, sınırsız dosya paylaşma, fotoğraf/resim gönderme gibi temel özelliklerin yanı sıra sohbetleri şifreleme, mesajları otomatik olarak silme (kaybolan mesajlar) gibi önemli işlevlere sahiptir. WhatsApp'ı sildiyseniz yerine Telegram'ı denemek istiyorsanız hemen yukarıdaki Telegram İndir butonuna tıklayarak Telegram masaüstü uygulamasını bilgisayarınıza indirip yükleyebilirsiniz.

Telegram İndir

Telegram Messenger, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a alternatif olarak kullanabileceğiniz bir uygulama. WhatsApp’taki telefon numaranız ile kayıt oluyor ve rehberinizde -Telegram kullanan- kişilerinizle ücretsiz olarak mesajlaşıyorsunuz. Hızlılık ve güvenlik odaklı olan bu sohbet uygulaması ile 200.000 kişiye kadar grup sohbeti gerçekleştirebiliyor, 2GB boyutundaki videoları rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz. Kişilerinizle gerçekleştirdiğiniz tüm sohbetler otomatik olarak buluta kaydediliyor. Bu sayede hem sohbetlerinizi kaydetmekle uğraşmıyor, hem de geçmiş konuşmalarınıza dilediğiniz zaman dilediğiniz cihazdan ulaşabiliyorsunuz.

En iyi WhatsApp alternatiflerinden biri olan Telegram Messenger'ın öne çıkan özellikleri arasında;

Güvenli: Telegram, mesajlarınızı hacker saldırılarına karşı korur.

Gizli: Telegram mesajları şifrelenir ve kendini yok edebilir.

Basit: Telegram, herkesin kullanabileceği basitliktedir.

Hızlı: Telegram, mesajlarınızı diğer uygulamalardan daha hızlı iletir.

Güçlü: Telegram'da medya ve sohbet boyutu konusunda sınır yoktur.

Sosyal: Telegram gruplarındaki üye sayısı 200.000'e kadar çıkabilir.

Senkronize: Telegram, sohbetlerinize birden fazla cihazdan erişmenizi sağlar.

Telegram WhatsApp Farkı

Telegram, WhatsApp'ın aksine bulut tabanlı bir mesajlaşma programı/uygulamasıdır. Mesajlarınıza tablet ve bilgisayar dahil aynı anda birkaç cihazdan erişebilirsiniz. Telegram'da 2GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb) paylaşabilir ve tüm bu verileri cihaıznız yerine bulutta saklayarak depolama alanından kazanabilirsiniz. Telegram, çoklu veri merekzi altyapısı ve şifreleme sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir.

Telegram, hızlı ve güvenilir mesajlaşmak ve arama yapmak isteyen herkes içindir. Telegram gruplarının 200.000'e kadar üyesi olabilir. Telegram, hareketli GIF bulma, sanatsal fotoğraf düzenleyicisi ve açık bir çıkartma platformuna sahiptir. Dahası cihazınızdaki depolama alanı konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Telegram'ın bulut desteği ve önbellek yönetimi seçenekleriyle telefonunuzda neredeyse hiç yer kaplamaz.

Telegram Kimin?

Telegram, Pavel Durov ve Nikolay tarafından destekleniyor. Pavel, Telegram'ı maddi ve ideolojik açıdan desteklerken, Nikolay teknolojik olarak destekliyor. Nikolay, Telegram'ın birden fazla veri merkeziyle çalışmak için açık, güvenli ve optimize edilmiş benzersiz bir özel veri protolü geliştirdiklerini söylüyor. Neticede Telegram herhangi bir ağda güvenliği, güvenilirliği ve hızı birleştiriyor. Telegram'ın geliştirici ekibi ise Dubai'de. Telegram'ın arkasındaki geliştiricilerin çoğu yetenekli mühendislerin çıktığı St. Petersburg'dan geliyor.