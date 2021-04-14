Tenorshare 4MeKey, iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarının iCloud aktivasyon kilidini açmak için kullanabileceğiniz bir program. Yeni satın aldığınız Apple cihazının veya kendi cihazınızın iCloud aktivasyon kilidini parolasız/Apple ID ile giriş yapmadan kolayca kaldırmak için bu programı deneyebilirsiniz. iOS 12’den iOS 14’e birçok iPhone, iPad ve iPod Touch modeli destekleniyor.

Tenorshare 4MeKey İndir

iCloud aktivasyon kilidi, Apple’ın cihaz çalınma veya kaybolma durumunda kullanıcı bilgilerini korumak amacıyla geliştirdiği bir güvenlik özelliği. iOS cihazlarda Bul açıldığında iCloud aktivasyon kilidi etkinleştirilmiş oluyor. Sıfır bir Apple cihaz aldığınızda bu özelliği açıp açmamak sizde ancak ikinci el bir iPhone/iPad/iPod Touch aldığınızda bu özelliğin açık unutulma ihtimali ve cihaz kurulumu esnasında iCloud aktivasyon kilidi ekranıyla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Bu durumda cihazı kullanmanın iki yolu var; Birincisi o Apple ID ile giriş yapmak ancak şifresi unutulmuş olabilir veya o kullanıcıya ulaşamıyor olabilirsiniz. İkincisi; iCloud aktivasyon kilidi kaldırma (kırma) işlemi yapan üçüncü parti programları kullanmak. iCloud aktivasyon kilidini kırma işlemi eğer kendi cihazınız üzerinden yapıyorsanız legal ancak çalınmış veya kara listede olan bir cihaza uyguluyorsanız büyük risk. Tenorshare 4MeKey programı ile iCloud aktivasyon kilidini üç adımda kaldırabilirsiniz.

Tenorshare 4MeKey ile iCloud Aktivasyon Kilidini Kaldırma

iOS cihazınızın bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Cihazınızın jailbreak yapılması için “Start Jailbreak”i seçin. iCloud aktivasyon kilidi kaldırılmış olacak.

Parola/Apple ID (kimliği) girmeden iCloud aktivasyon kilidini hızlı bir şekilde kaldırın.

Parolasını unuttuğunuz veya satın aldığınız iCloud kilitli iPhone’un dilediğiniz zaman kilidini kaldırın.

iPhone/iPad/iPod Touch’da aktivasyon kilidini geçtikten sonra yeni Apple ID ile App Store’a giriş yapın.

iPhone/iPad/iPod Touch cihazlarda Bul’u parola girmeden kapatın.

iOS 12 - iOS 14 çalıştıran iPhone 5S - iPhone X arası modeller desteklenir.

Geliştiriciden Uyarılar:

iOS aktivasyon kilidini kaldırdıktan sonra iOS cihazınızın telefon araması, hücresel bağlantı özelliklerini kullanamaz ve ayarlardan yeni Apple ID’nizle iCloud’a giriş yapamazsınız.

Başarılı iCloud aktivasyonu kaldırma işleminden sonra cihazınızı yeniden başlatmayın, sıfırlamayın veya yazılımını güncellemeyin, aksi halde cihazınız kilitlenir. Ancak lisansınız sona ermeden aynı cihazın kilidini tekrar kaldırabilirsiniz.

Bu araç, iCloud aktivasyon kilidini kaldırmadan önce iOS cihazınıza jailbreak yapar ki cihazınız kullanılamaz hale gelebilir.