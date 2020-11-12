iPad İçin En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları (2020)

Akıllı telefonların ve tabletlerin güçlü donanıma sahip olması ile birlikte artık fotoğraf düzenleme işlemi için güçlü bir masaüstü veya dizüstü bilgisayara ihtiyacımız kalmadı. Mobil platformda çok sayıda fotoğraf düzenleme uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar ile ister fotoğrafınızı detaylı bir şekilde düzenleyebilir ister yalnızca fotoğrafınıza efekt ekleyebilirsiniz. Peki, iPad için en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları nelerdir?

2020'de Kullanılabilecek iPad İçin En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

App Store'da çok sayıda fotoğraf düzenleem uygulaması bulunuyor. Bazı uygulamalar detaylı fotoğraf düzenleme işlemleri için ön plana çıkarken bazı uygulamalar ise acemi kullanıcılara hitap ediyor. Peki, en iyi fotoğraf uygulaması nedir? Bu yazıda, 2020 yılında iPad cihazınızda kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarını derledik.

1. Adobe Photoshop

Listemizin ilk sırasında hemen hemen bütün PC kullanıcılarının bildiği bir uygulama yer alıyor. Adobe Photoshop, bilgisayar platformunda yer alan en popüler ve en başarılı fotoğraf düzenleme programlarından bir tanesidir. Adobe, popüler fotoğraf düzenleme programını mobil platformlar için de kullanıma sundu. Adobe Photoshop'un iPad sürümü, dokunmatik ekrana daha uygun olacak şekilde tasarlandı.

Photoshop uygulaması üzerinden fotoğraflarınızı detaylı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Photoshop uygulaması acemi kullanıcılara biraz karışık gelebilir. Uygulama, masaüstü sürümüyle aynı PSD dosya formatını destekliyor. Bu sayede Adobe'nin bulut depolama hizmetini kullanarak platformlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Yani iPad cihazınızda yarım kalan düzenleme işlemine bilgisayarınızdan devam edebilirsiniz.

Adobe Photoshop'un iPad sürümünü indirmek ücretsizdir. Uygulamanın 30 günlük ücretsiz deneme sürümü bulunuyor. Deneme sürümü sona erdikten sonra aylık olarak belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Güçlü bir fotoğraf düzenleme uygulaması arıyorsanız Adobe Photoshop'u tercih edebilirsiniz.

2. Adobe Lightroom

Fotoğraf düzenleme işlerinde yeni olanlara hitap eden Adobe Lightroom, fotoğraf düzenleme işlemlerini biraz daha basit hale getiriyor. Adobe Lightroom üzerinden basit düzenleme araçları ile pozlama, kontrast, açık tonlar, gölgeler gibi seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Fotoğrafınıza filtre ekleyebilir, renk karıştırma seçeneğini kullanabilir, maskeleme işlemlerini gerçekleştirebilir, perspektifi ayarlayabilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

Adobe Lightroom'da da tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi Adobe'nin bulut depolama hizmetini kullanarak platformlar arasında pratik bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Adobe Lightroom'u indirmek ücretsizdir ancak toplu düzenleme ve bulut depolama gibi özelliklere erişmek istiyorsanız bunun için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

3. Darkroom

Darkroom, adından da tahmin edilebileceği üzere Adobe Lightroom ile rekabet etmeye çalışan bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Darkroom, tıpkı Adobe Lightroom gibi basit düzenleme seçeneklerine sahiptir. Darkroom'da fotoğrafları düzenlemek için çok sayıda seçenek vardır.

Darkroom, Lightroom ile karşılaştırıldığında oldukça iyi bir performans sergiliyor. Uygulama, bazı video düzenleme seçeneklerine de sahiptir. Darkroom'u indirmek ücretsiz ancak daha fazla filtre ve video düzenleme özelliklerine erişmek istiyorsanız bunun için bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor.

4. Pixelmator Photo

iPad için özel olarak geliştirilen Pixelmator Photo, çok başarılı bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Pixelmator Photo üzerinden renk doygunluğu, beyaz dengesi, renk tonu, ışık gibi seçenekleri ayarlayabilir ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Pixelmator Photo'da yapay zeka destekli düzenleme araçları da bulunuyor. Bu sayede düzenleme işlemi çok daha kolay hale geliyor.

Pixelmator Photo, Photoshop veya Affinity Photo gibi çok fazla seçeneklere sahip değil ancak fotoğraf düzenleme işlemleri konusunda yeniyseniz ve karmaşık bir uygulama istemiyorsanız Pixelmator Photo'yu tercih edebilirsiniz. Pixelmator Photo, 34,99 TL fiyat etiketine sahip.

5. Affinity Photo

Affinity Photo, sahip olduğu özellikler ve kullanıcı arayüzü ile birlikte çok başarılı bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Bir fotoğraf düzenleme uygulamasına her ay ücret ödemek istemiyorsanız Affinity Photo'yu tercih edebilirsiniz. Affinity Photo, 134,99 TL fiyat etiketine sahiptir. Sınırsız katman işlevine sahip olan Affinity Photo, sahip olduğu özellikler bakımından Photoshop'a oldukça benziyor.

Modern tasarıma sahip olan Affinity Photo üzerinden fotoğraflarınızı düzenleyebilir, ince ayar yapabilir, gerçek zamanlı karışım modlarını kullanabilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Affinity Photo üzerinden PSD uzantılı dosyaları açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz.