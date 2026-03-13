EA Oyunlarında %95'e Varan İndirim: Battlefield, Star Wars ve Dahası

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan EA'in (Electronic Arts) oyunlarında büyük indirim başladı. Battlefield serisinden Need for Speed'e, A Way Out'tan Dead Space'e kadar birçok oyunun fiyatı oldukça düştü. Yeni başlayan kampanya sayesinde oyuncuların aralarından uygun fiyata oyun alabiliyor.

Steam'de Hangi EA Oyunları İndirime Girdi?

Need for Speed Heat Nasıl Bir Oyun?

Need for Speed Heat, yarış oyunlarını sevenlerin çok seveceği bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyundaki arabaların hemen hemen her parçasını değiştirebiliyorsunuz. Motor değişimi sayesinde çok önemsenmeyen arabaları bile süper arabaya dönüştürebiliyorsunuz. Egzozların sesini bile ayarlayabiliyorsunuz. Bu anlamda oldukça çeşitlilik sunduğu söylenebilir.

Battlefield 2042 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 2042, yakın gelecekte geçen bir savaş oyunu. Popüler serinin şimdiye kadar en çok oynanan yapımlarından biri olan bu oyun, ilk çıktığı zamanlarda çeşitli hatalar içerse de hızlı şekilde yayınlanan güncellemelerle birlikte oyun neredeyse kusursuz hâle geldi. Şu anda büyük meydanlara diğer oyunculara karşı büyük mücadele vermenize imkân sunuyor. Elbette ki Battlefield 6 ile birlikte oyuncu sayısında biraz düşüş oldu ama SteamDB verilerine göre oyunun yazıldığı an itibarıyla 2 bin 135 oyuncu tarafından oynanıyor.

Battlefield V Nasıl Bir Oyun?

Battlefield V, II. Dünya Savaşı'nı merkezine alan bir oyun. Oyun gerek görsel gerek ses yönünden oldukça gerçekçi bir deneyim sunuyor. Serinin pek çok oyununa göre daha akıcı bir deneyim sunduğunu söylemek mümkün. Her ne kadar bir dönem hile sorunları ile tartışma konusu hâline gelmiş olsa da şu an bile birinci şahıs nişancı türündeki oyunlar arasında önemli yere sahip olmaya devam ediyor.

A Way Out Nasıl Bir Oyun?

A Way Out, hapishaneden kaçmaya çalışan iki mahkumu kontrol ettiğiniz bir oyun. Bölünmüş ekran sayesinde aynı anda iki oyuncu tarafından oynanabilen bu oyunu arkadaşlarınız ya da aile üyeleriniz ile deneyebilirsiniz. Sürprizlerle dolu olan bu oyun, özellikle aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Star Wars Jedi: Survivor Nasıl Bir Oyun?

Star Wars Jedi: Survivor, popüler Star Wars oyunlarnı sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olabiliyor. Dövüş sistemi her zamankinden daha detaylı ele alınan bu oyun, size keşfedilecek büyük harita sunuyor. Yan görevleri yapma isteği diğer oyunlara göre çok daha yüksek. Hikâyesi ise hem daha karanlık hem daha duygusal.

Need for Speed Unbound Nasıl Bir Oyun?

Need for Speed Unbound, görsel açıdan anime ve gerçekçi stillerin bir karışımını sunuyor. Sürücülerin tamamen Japon sanat stilinden esinlenerek tasarlanan oyun, serinin tarzını başarılı bir şekilde yansıtıyor. Lakeshore City'de geçen oyun, canlı şehir manzarasıyla da ilgi düzeyinizi sürekli olarak yüksek tutuyor.

Mass Effect Legendary Edition Nasıl Bir Oyun?

Mass Effect Legendary Edition, 22. yüzyılda geçiyor. Oyunda Shepard'ı yönetiyorsunuz. Amacınız, galaksiyi yok etmeye çalışan bir ırka karşı ekip kurmak ve bu çabaların başarıya ulaşmasını engellemek. Verdiğiniz her kararın çok sonra büyük etkisi olabiliyor. O yüzden dikkatli ilerlemeniz gerekiyor. Hikâye odaklı oyunları seviyorsanız ilginizi çekebilir.

Titanfall 2 Nasıl Bir Oyun?

Titanfall 2, birinci şahıs nişancı türündeki en iyi oyunlarından biri olarak öne çıkıyor. Oyunda temelde pilot ve titan olmak üzere iki sınıf var. Pilotlar duvarda koşup çift zıplayabiliyor, genel olarak çok hızlılar. Titanlar ise hedefi etkisiz hâle getirmekte oldukça yetenekliler. Buradan da anlaşılacağı üzere genel olarak yüksek tempolu oyunlar oynamaktan hoşlananlara hitap ediyor.

Star Wars: Squadrons Nasıl Bir Oyun?

Star Wars: Squadrons, uzay savaşını sevenleri kendine çeken eğlenceli bir oyun. Sadece uçup ateş etmiyorsunuz, planlama da yapıyorsunuz. Saldırıya mı yoksa savunmaya mı daha çok ağırlık vereceğinizi siz belirliyorsunuz. Tek oyunculu modu beklentileri karşılıyor ama çok oyunculu modun eskisi kadar aktif olmadığın belirtmek gerekiyor.

Dead Space Nasıl Bir Oyun?

Dead Space, son derece karanlık bir atmosfere sahip oyun. Şimdiye kadar sizi en çok zorlayacak yaratıklar içeriyor. Ses konusunda ise muhtemelen rakibi olabilecek bir oyun daha bulunmuyor. Kaynaklarınızı iyi yönetmeniz gerekiyor. Eğer bu kurala uymadan gelişigüzel bir şekilde ilerlemeye devam ederseniz yaratıklar da sizi kolaylıkla alt edebiliyorlar.

EA Sports FC 26 Nasıl Bir Oyun?

EA Sports FC 26, en iyi futbol oyunları arasında yer alıyor. Arkadaşlarınızla maç yaparak vakit geçirmenize imkân tanıyan oyun, çevrim içi mod da sunuyor. Böylece yanınızda bir arkadaşınız olmasa bile diğer oyuncularla eşleşip maçın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra daha keşfedecek pek çok mod da mevcut. Söz konusu modlarla vaktin nasıl geçtiğini bile anlamıyorsunuz.

Editörün Yorumu

Steam'de başlayan bu yeni kampanyadan epey memnun kaldığımı söyleyebilirim. Mass Effect oyunlarını oynamış olsam da Legendary sürümünü denemek istiyordum. Öte yandan Titanfall 2 de oynanacak oyunlar listemde yer alıyordu. Bu kampanyayı değerlendirmeye çalışacağım. Bu arada Star Wars Jedi: Survivor da mutlaka göz atacağım oyunlardan olacak.