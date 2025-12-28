2025'te En Çok Aratılan Telefonlar Açıklandı! Birinci Apple Değil

2026’ya girmemize resmen sayılı günler kaldı. Geride bıraktığımız senede teknoloji dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle akıllı telefon pazarındaki gelişmeler ses getirdi. Öyle ki yıl boyunca birçok yeni model kullanıcılarla buluştu. Peki 2025 boyunca en çok ilgi gören ve hakkında en fazla konuşulan akıllı telefonlar hangileri oldu? İşte sıralama...

2025'te En Çok Aratılan Akıllı Telefonlar

Popüler teknik özellik ve detaylı inceleme platformu GSMArena, yıl boyunca kullanıcıların en çok arattığı akıllı telefonları açıkladı. Paylaşılan listeye baktığımızda zirvede Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'yı görüyoruz. Güçlü işlemcisi ve üst düzey donanımıyla öne çıkan model, yılın en çok merak edilen telefonu olmayı başardı.

Listenin ikinci sırasında yine Samsung imzası taşıyan Galaxy A65 bulunuyor. Bu model fiyat/performans odaklı olmasıyla dikkat çekmiş gibi görünüyor. Xiaomi Poco X7 Pro üçüncü sırada yer alırken, onu dördüncü sıradan Galaxy S25 takip ediyor. Beşinci sırada Apple iPhone 17 Pro Max, altıncı sırada ise Samsung Galaxy A36 bulunuyor.

Listenin devamında sırasıyla OnePlus 13, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, Samsung Galaxy A16, iPhone 16e, Honor X9c ve Xiaomi 15 Ultra yer alıyor. Bunların yanı sıra Xiaomi Redmi Note 14 4G, Samsung Galaxy S25 Edge, Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, Tecno Camon 40 Pro 5G ve Infinix Hot 50 Pro+ 4G modelleri de listede.

Ayrıca iPhone 17 Air, Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro ve vivo iQOO 13 de akıllı telefon dünyasının en çok takip ettiği modeller arasında yer almayı başardı. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok aratılan telefonlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.